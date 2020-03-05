德国疫情：放松的民众 紧张的医生

（德国之声中文网）随着感染人数的增加，口罩和消毒用品现如今在德国也成为了紧俏品，而且在很多药店、商店早就脱销了。除此之外，还有不少人开始大量储备各种食品和生活用品。面条、面粉、罐头、食用油和卫生纸被抢购得尤其厉害。

过去4周，德国人对感染上新冠病毒（COVID-19）的担忧虽然在增加，但是德国电视一台（ARD）委托民调机构infratest-dimap新近所做的"德国趋势"民调显示，面对疫情，76%的德国人态度依旧沉稳。

根据这项民调的结果，对感染新冠病毒的担心程度"很低"的受访者比例为39%；"不太大"的比例为37%；"很大"为17%；"极大"为6%。

受访者中认为德国政府和医疗机构对疫情掌控充分的比例为66%；认为局面已经不受控制的为28%。

最新公布的这项民调也显示，德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）目前成为仅次于总理默克尔最受德国人喜爱的政治人物。53%的受访者表示对默克尔的工作感到满意，51%的受访者对施潘表示满意。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 感染者陆续出院 至2月21日，德国境内发现的被感染者均为轻症患者，经过治疗后多数人已经出院。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 米兰归来感染病毒 北威州确诊病例出现的同时，在巴登-符腾堡州也发现一个确诊病例。被确诊的病患是一位25岁的男子。他从意大利米兰旅行回来之后出现流感症状，并立即联系了当地卫生部门。在此之后，这名确诊病患的同行女性友人及女友的父亲也被检测出感染。这位父亲是蒂宾根（Tübingen）大学附属医院病理科的主治医生。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 抢购囤积消毒用品 疫情的蔓延在社会上引发了一定的紧张情绪。很多德国人开始抢购囤积消毒用品、食品及卫生纸。3月4日，德国内政部宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。

德国新冠病毒疫情持续蔓延 疫情期间客套可以免了 握手原本是德国人非常注重的一项社交礼仪。但是随着疫情发展，不少人开始暂时放弃这项问候礼仪。德国联邦总理默克尔近日参加一场内阁会议时，伸出手想和联邦内政部长泽霍费尔握手，但是遭到对方的拒绝。默克尔事后还夸赞泽霍费尔防范意识强。



德国疫情发生以来，施潘也一再向公众表示，德国会尽最大的努力准备好应对疫情。不过也有一些专家对于德国能否及时有效切断传染链，阻止疫情大面积蔓延表示怀疑。德国耶拿大学危机传播学问题专家迪克曼（Petra Dickmann）在接受《每日镜报》采访时表示，从德国各高校附属医院的情况就可以清楚地看到问题：人员紧缺、物资匮乏、信息不足。

例如在波恩地区，医院大多已经出现消毒水和医用防护服严重紧缺的现象。医生们认为，在应对疫情的问题上装备严重不足。波恩马尔特泽医院（Bonner Malteser Krankenhaus）急诊室主任弗拉斯贝克（Tim Flasbeck）在接受《波恩总汇报》采访时表示："我们应该感到庆幸，目前为止多数感染者症状都比较轻。我们现在只是刚受到警告，我担心，我们没有利用这个机会为未来做足准备。"