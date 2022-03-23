德国疫情或已过拐点 当局建议缩短隔离时间

（德国之声中文网）德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）在3月31日表示，“这一波疫情很可能已经达到感染峰值，不过感染压力依然很大，在一周内，RKI收到的报告病例超过150万”。

目前在德国流行的主要是传染性更强的奥密克戎亚型变异株BA.2。

RKI表示，在过去的一周里，该毒株在从所有新病例中的比例从73%上升到81%。

目前，德国至少76%的人口已经完全接种了疫苗，59%的人已经打了疫苗加强针。

德国考虑放宽隔离规定

德国计划改变对大部分新冠感染者的强制隔离措施。这是来自德国卫生部和RKI的建议。路透社报道称，已经看到了相关提议。目前，新冠感染者被要求至少隔离七天，然后可以通过阴性检测证明结束隔离。此外，感染者在隔离十天后如果没有症状、无需检测就可以结束隔离。

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）希望将隔离的时长缩短至五天，并在五天后进行反复的测试（包括在家的自我测试）。提案还表示，隔离不再是公共卫生部门的正式命令，而是感染者的自愿隔离。

根据该提案，未来针对密接的隔离也缩短至五天，同样也不再是“严格隔离”，而是建议自愿减少接触。

这些建议将需得到德国16个联邦州当局的批准。卫生部长劳特巴赫明确表示，各州也还可以提出自己的建议，目标是下周开始实施新规则。

RKI在周五（4月1日）通报，在过去一天，德国新增25万2530例感染，少于周四通报的27万4901例新增。另外，德国全国的七天感染率下降（从1625.1下降至1586.4）。新增死亡304例。

从疫情开始至今，德国新冠确诊总数超过2135万，约占总人口的25.7%，共有13万新冠患者病亡。

（德新社，路透社，巴伐利亚广播等）

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