 德国疫情：感染人数居高不下 确诊两例南非新变种病例 | 德国新闻 | DW | 28.11.2021

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德国新闻

德国疫情：感染人数居高不下 确诊两例南非新变种病例

正在蒙受第四波新冠疫情冲击的德国，周六又发现了两例最新变种Omicron病例，使疫情防御变得更加复杂化。德国已宣布对八个非洲国家实施入境限制。

Deutschland Corona Lage

（德国之声中网）巴伐利亚州政府表示，当地发现的两名Omicron（希腊字母"奥密克戎"）感染者，是11月24日在慕尼黑国际机场入境德国的，当然德国尚未将南非定义为"新冠病毒变种地区"。黑森州则发现了一个疑似病例。欧盟境内第一个Omicron病例则是三天前在比利时被发现的。

为了阻遏新变种病例更多进入德国境内，联邦政府宣布从周日起，对八个非洲国家实施入境限制，其中包括南非、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳和莫桑比克等国。

与此同时，罗伯特科赫研究所周日发布的最新疫情数据显示，德国每十万人七天感染指数已经飙升至446,7, 打破了周六444.3的记录。德国各地防疫部门总共申报了44401起新增病例，比上个周日增加1674例。迄今为止，德国共有576万人被确诊新冠阳性。过去24小时内，又有104人死于新冠感染，使德国的新冠总死亡人数已经达到100883人。

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德国南部和东部的疫情最为严重。在萨克森州，十万人七天感染指数仍居全德之首，高达1205.5。图林根州、萨克森安哈特州以及勃兰登堡州的这一指数也均超过700。目前全德七日感染指数最低的为石荷州，每十万人七天感染指数为150.8。

在县一级层面上，厄尔士山县（Erzgebirge） 的感染指数已达到惊人的2021.9，是全德唯一一个感染指数超过两千的县级地区。而感染指数不足一百的县，目前只剩下五个。

 

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