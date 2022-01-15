德国疫情：奥密克戎创下感染新纪录

（德国之声中文网）德国疫情在周六（1月15日）创下了新的感染率记录，罗伯特-科赫传染病研究所（RKI）的记录显示，过去7天里每10万人中新增确认感染病例达到497.1。

上一个高峰是RKI在2021年11月29日报告的485.1。

周五报告的七天发病率为470.6。上周六的报告为335.9。

周四单日记录的新增病例超过92,000例。周五和周六的感染人数稍有下降，为78,000多例。

大量感染源自传播力更强的奥密克戎变种病毒的扩散。

奥密克戎成为主流病毒

迄今为止，德国没有发生在法国和丹麦等邻国出现的感染率失控情况。这主要归功于在12月病例激增期间推出的限制措施。

然而，正如RKI所长威勒（Lothar Wieler）周五证实的那样，奥密克戎已经成为德国的流行变体病毒。

虽然奥密克戎比以前的病毒变体更具传播性，但是感染症状相对温和，感染者的住院率降低。

不过，专家们警告说，感染者的数量激增仍然可能给医疗系统带来压力。尤其是德国还有很多人没有接种疫苗，可能出现严重症状。

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未接种疫苗者的风险增大

RKI说，在过去七天里，新冠病毒感染者的住院率达到每10万人中的3.23人。这个数字比周四的3.09有所上升。

柏林夏里特医院（Charite）流行病学家库尔特（ Tobias Kurth ）告诉德国之声，他预计感染数量的激增会给医疗机构带来压力。

他说："我预计这个数字将继续上升，发病率可能会超过1000。"他指的是一周内10万人中记录的病例数。

库尔特对德国之声说，"由于许多人仍然没有接种疫苗，他们中的一些人很有可能不幸住院。对于医疗系统来说，这仍然需要警醒。"

德国重症监护协会（DIVI）的负责人卡拉吉安尼迪斯（Christian Karagiannidis）周六告诉德意志电台（Deutschlandfunk），现在判断德国的重症监护站的紧张状况还为时过早。

大多数奥密克戎感染者的年龄都在35岁以下，他们不太可能出现严重症状。

卡拉吉安尼迪斯说，还有太多的人还没有接种疫苗。他指出，在美国，重症监护室收治的大多是未接种疫苗的感染者。

（德新社、法新社）

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