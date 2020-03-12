德国疫情：中小学停课？取消夜生活？

（德国之声中文网）罗伯特·科赫研究所称，新冠病毒疫情在德国传播速度"相当快"。沙德（Lars Schaade）副所长周四（3月12日）在每天举行的新闻发布会上表示，未来数天、数周将显示，所采取的措施是否足以让上升曲线趋于平缓。

沙德指出，病毒"如所预期，传播速度相当快"。他表示，世卫组织将新冠疫情升格为"全球大流行"不会对德国的措施产生影响。他指出，德方的措施以"必要性"为准。他强调，没有理由表现出更多忧虑或害怕；现有原则继续有效，即尽力延缓传播的速度。

文化部长会议磋商是否暂时停课

周四这一天，德国政府众多层面将磋商遏止疫情的进一步措施。下午，联邦总理默克尔与各州州长举行联合会议，协调共同行动；文化部长会议磋商中小学是否停课的问题。

因疫情扩大，德国基民盟主席克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）宣布延期举行党代会。该党原定于4月25日召开有1001名代表参加的特别大会，选出新主席。卫生当局早前已建议，取消大型活动。

据德国《时代》周刊根据罗伯特-科赫研究所及各州卫生部门公布的最新数字进行的汇总，至周四下午15时，德国共有2326例确诊病例。确诊病例最多的仍是北威州，有909例。全德已有4人不治死亡，其中3人在北威州，1人在巴符州。

德国联邦政府计划采取更多措施，消减疫情对企业造成的经济后果。本周五，联邦财长肖尔茨（Olaf Scholz，社民党籍）和经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier，基民盟籍）将向公众介绍相关减负设想，其中包括经由德国复兴信贷银行（KfW）向企业提供偿付能力资助这一措施。延缓前期纳税等措施亦在讨论之中。法国财政部长勒马雷（Bruno Le Maire）表示，他希望欧洲银行释放向中小企业提供贷款的信号。

欧盟坚决反对美国的入境禁令

美国对来自欧盟的人员颁布入境禁令，欧盟委员会对此表示坚决拒绝。

欧盟对美国的入境禁令提出批评

欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟理事会常任主席米歇尔（Charles Michel）在一份声明中指出，美方此举是单方面的，且未与欧盟方面协商。

特朗普总统美国时间周三晚间宣布，入境禁令间从周五起实施，为期30天。而英国不受入境限制。特朗普解释说，采取这一措施的原因是他认为欧盟的危机管理很糟糕。

柏林医生要求"中断一切社会接触"

据《世界报》报道，多名柏林区政府卫生局的负责医生对政界施加压力。在一封公开信中，他们要求市政府采取"极端行动"，取消所有公共活动、关闭俱乐部。

其中一人表示，"必须采取极端行动，否则，我们将遭无力招架疫情"。他和另外11个区政府卫生局的主管医生要求市政府和卫生部长暂时取消首都所有公共活动。他在接受媒体采访时表示，"在疫情大流行的现阶段，我们必须中断一切社会接触，尽可能减少感染人数"。他认为，仅仅取消参加人数1000以上的公共活动，这样的决定远远不够。他以柏林"小号"（Trompete）俱乐部为例，作为他这一观点的论据：在该俱乐部的一次活动上，一名感染者就传了另外17人。

凝炼/叶宣(路透社，世界报)

德国新冠病毒疫情全面爆发 哈勒成为德国首个也是唯一一个全面停课的城市 截至3月12日，德国境内只有哈勒这一个城市全面关闭了幼儿园及大中小学。欧洲范围内，全国停学停课的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。德国联邦教育部长Anja Karliczek表示，目前还没有必要在全国范围内停课。不过她也强调，教育部门每天都会对疫情的新发展做出评估。但是她坚称，停课也不解决问题。

德国新冠病毒疫情全面爆发 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

德国新冠病毒疫情全面爆发 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

德国新冠病毒疫情全面爆发 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

德国新冠病毒疫情全面爆发 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

德国新冠病毒疫情全面爆发 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

德国新冠病毒疫情全面爆发 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。

