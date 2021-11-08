 德国疫情：一天内新增确诊4万 | 德国新闻 | DW | 10.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

德国疫情：一天内新增确诊4万

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。 

Deutschland Coronavirus l Schnelltest, Testzentrum in Hanau

DW.COM

最新统计数字显示，德国已出现第四波疫情，每10万人7天新染疫率超过200。累计确诊人数已近480万人，死亡人数逼近10万。

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

（德国之声中文网）德国各地卫生当局向罗伯特科赫研究所报告的新冠染疫总数达39676 例，10万人7 天发病率为 232.1，显示德国国内新冠染疫数量连续3天创新纪录：周一是201.1，周二是213.7。而上星期，该值为 146.6；上个月是66.1。 

最新数据显示，过去 24 小时内新增死亡人数 236 人，这样，死于新冠或死于与确诊感染新冠有关的病人总数升至 96963人。每 10万居民 7 天内入院新冠患者数值周二为 4.31（周一：3.93）。由于地区差异大，尚无可用以确定全国出现紧急状态的住院率临界值。迄今最高值（ 15.5）为去年圣诞节期间创下。 

鉴于新感染病例显着增加，病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）确信，冬季压力会很大，因此，应考虑再度实施社交限制。这位柏林夏里特医院病毒所所长在北德意志电台播客节目《冠状病毒更新》中表示，基于重症监护病房现状，“眼下，我们已正处于真正的紧急情况之中。……我们现在必须有所行动。” 

德罗斯滕指出，根据从疫苗接种率与德国相仿的英国那里得到的经验，若不立即采取更严厉措施做出反应，德国国内的自然感染和死亡人数会大幅增加，保守估计就有可能高达 10万。 

德罗斯滕说，现在，还必须讨论“我们实际上已希望不再需要的措施”。他强调， “所以我们现在可能——不是可能，而是必须——经由社交限制措施重新遏制感染。”不过，他承认，再度全面实施一般性社交限制在法律上可能是困难的。他指出，鉴于 delta 变异毒株，3G （接种、康复或检测呈阴），甚至 2G（接种、康复）措施都不足能遏制染疫。  

Infografik - Komplett geimpft - EN

欧洲5国新冠疫苗接种率

（德新社，法新社） 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

德国新冠确诊人数继续飙升  08.11.2021

最新统计数字显示，德国已出现第四波疫情，每10万人7天新染疫率超过200。累计确诊人数已近480万人，死亡人数逼近10万。

Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家足球队内出现新冠染疫新病例 09.11.2021

德国国家足球队圈内发生一例新冠感染新病例，5名队员由此不得不在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）训练营地接受隔离。此事引起轰动。周二（11月9日），国家队主帅汉西·弗利克（Hansi Flick）取消了原定的晨练。

Cop26 - Glasgow. Climate activists from the Glasgow Actions Team, wear Squid Game costumes and world leader masks, play tug of war and climate hopscotch during a protest at the Clyde Arc Bridge during the Cop26 summit at the Scottish Event Campus (SEC) in Glasgow. Picture date: Tuesday November 2, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26 Protest. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63473631

面对现实：2021年碳排放恐回到历史新高 04.11.2021

虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。

广告

非常德国

本文中提到的“独居”不意味着“单身”

一个人岁月静好？独居的德国人

德国联邦统计局的最新数字显示，德国15岁以上的男性，超过五分之一目前处于独居状态。从20岁至59岁，男性的平均独居比例都要高于女性。不过在60岁以上群体，这个数字发生了翻转。  

媒体看中国

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  