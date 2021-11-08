德国疫情：一天内新增确诊4万

（德国之声中文网）德国各地卫生当局向罗伯特科赫研究所报告的新冠染疫总数达39676 例，10万人7 天发病率为 232.1，显示德国国内新冠染疫数量连续3天创新纪录：周一是201.1，周二是213.7。而上星期，该值为 146.6；上个月是66.1。

最新数据显示，过去 24 小时内新增死亡人数 236 人，这样，死于新冠或死于与确诊感染新冠有关的病人总数升至 96963人。每 10万居民 7 天内入院新冠患者数值周二为 4.31（周一：3.93）。由于地区差异大，尚无可用以确定全国出现紧急状态的住院率临界值。迄今最高值（ 15.5）为去年圣诞节期间创下。

鉴于新感染病例显着增加，病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）确信，冬季压力会很大，因此，应考虑再度实施社交限制。这位柏林夏里特医院病毒所所长在北德意志电台播客节目《冠状病毒更新》中表示，基于重症监护病房现状，“眼下，我们已正处于真正的紧急情况之中。……我们现在必须有所行动。”

德罗斯滕指出，根据从疫苗接种率与德国相仿的英国那里得到的经验，若不立即采取更严厉措施做出反应，德国国内的自然感染和死亡人数会大幅增加，保守估计就有可能高达 10万。

德罗斯滕说，现在，还必须讨论“我们实际上已希望不再需要的措施”。他强调， “所以我们现在可能——不是可能，而是必须——经由社交限制措施重新遏制感染。”不过，他承认，再度全面实施一般性社交限制在法律上可能是困难的。他指出，鉴于 delta 变异毒株，3G （接种、康复或检测呈阴），甚至 2G（接种、康复）措施都不足能遏制染疫。

欧洲5国新冠疫苗接种率

（德新社，法新社）

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