德国留学签证越来越难申请？

（德国之声中文网）根据周四出刊的一篇报道，有意留学德国的国际学生必须面临越来越高的签证申请门槛。

《新奥斯纳布吕克报》报道称，2018年，在24处德国使馆和外交事务单位，学生必须等待8周以上的时间才能预约到签证申请服务。

这项数据是德国联邦教育与研究部针对绿党提出的议会质询做出的回复。在部分案例中，外国学生甚至等待超过一年才取得申请签证的排期。教育部透露，在印度、摩洛哥和喀麦隆的申请时间最长。

向德国使馆预约申请签证的等待期越来越长

官僚主义导致的拖延情况有每况愈下的趋势。此前一年，只有在伊朗首都德黑兰提出申请的学生需要等待一年以上才能排到签证申请服务。

唯一几个不需长时间等待就能约到签证申请服务的是位于埃及、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的德国使馆。在其它国家，长时间的等待已经成为了常态。

"国际人才"却步

绿党批评拖沓办事的情况称，官僚门槛使许多科学家及学者却步。"耗时数月才能等到签证，这是令人难以接受的情况，也令国际人才灰心丧气。"绿党联邦议会党团研究政策发言人格林（Kai Gehring）对《新奥斯纳布吕克报》如是说。

根据德国政府的最新移民报告，目前在德国各地大学注册的外国学生人数为40万人。2017年时，最大的外国学生群体来自中国，其次是印度和美国。来自叙利亚的学生人数也相当多。

德国总理默克尔所领导的政府正致力提高德国对国际专家和技术劳工的吸引力。预定于三月生效的新移民法规旨在降低外国人才赴德国及就业的门槛。

鉴于国际学生连预约申请签证都需要经历漫长的等待，绿党质疑政府的计划是否最终能落实。

张筠青/达扬（法新社、福音教通讯社）