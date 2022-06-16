 德国男排为何拒绝参加与中国男排23日的比赛？ | 足坛体坛 | DW | 23.06.2022

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足坛体坛

德国男排为何拒绝参加与中国男排23日的比赛？

因德国男排拒绝参赛，原计划6月23日下午3时在菲律宾奎松站举行的世界男排联赛德中男排的比赛取消。中国男排被判3-0取胜。“德中男排之战取消中国获胜”在中国社交媒体登上热搜。德国男排为何拒绝参加这场比赛？

Symbolbild Volleyball

（德国之声中文网）据德国体育一台报导，周四（6月23日）在菲律宾奎松市举行的世界排球联赛中，德国男排未出席与中国男排的比赛。

报道称，一些中国球员在抵达菲律宾后被检测出新冠阳性，但被有关单位视为具有参加比赛的资格。

德国排球协会（DVV）在一份官方声明中宣布：「对我们来说，无法理解国际排联（FIVB）如何在核酸检测呈阳性后不到5天就想让中国队参与比赛，而不再次进行核酸检测确保所有参与者的最高安全。」

「国际排联认为没有必要通过官方检测来提高我们球员的安全性」，德国队队长弗洛姆（Christian Fromm）对德国电视一台表示，「这让我们感到愤怒和震惊」。德国队教练维尼阿尔斯基（Michal Winiarski）解释说，他不能「强迫球员与可能受感染的对手比赛」。

据中国媒体报道，"此前，中国男排结束首周巴西利亚站比赛后，于6月17日晚抵达菲律宾参加奎松站比赛，18日入境抗原检测结果多人显阳性。但在23日上午，中国男排全员核酸检测已经转阴。"

FIVB（国际排球联合会）官方公布的消息称：尽管中国运动员在COVID-19检测呈阳性后被地方当局批准参赛，但德国拒绝与中国比赛后，6 月 23 日中国和德国之间的排球国家联盟 (VNL) 男子比赛已被取消。国际排联和排球世界因此确认，根据 VNL 2022 比赛规则，德国自动放弃比赛，中国队以 3-0 获胜。"

德国已经在周三的第二小组阶段开始时，以0:3输给了欧洲杯冠军意大利。

（德国体育一台、凤凰网体育、FIVB网页）

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