德国男性的“厌女症”有多严重？

（德国之声中文网）这大概是近期最令人震惊的新闻之一：不少德国男人认为家庭暴力是“可以接受”的；女人做饭被视为天经地义；在公共场合展示同性恋取向会招致普遍的反感——这就是非政府组织国际培幼会（Plan International）在德国进行的一项最新问卷调查得出的主要结论。

根据调查报告，三分之一的受访德国男性认为，偶尔对女人动手是可以的。34%的人表示有时会殴打配偶——目的是“让她们学会尊重”。国际培幼会今年3月份以“男子气概的应力场”为题，分别对1000名男性和女性（年龄都在18岁到35岁之间）进行了线上的书面问卷调查。

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除了针对女性的暴力之外，受访者在另一方面的回答也非常令人不安。48%受访者表示，如果看到男性在公共场合表现出同性恋取向，会感到反感。而被受访男性视为榜样的公众人物，包括亿万富豪马斯克和自称“仇女者”的网红Andrew Tate——后者以有关“女人是最终极的身份象征”、“男人的生活就是战争”等言论而著称。

2023年1月，Andrew Tate在罗马尼亚因为人口拐卖和强奸指控受审

国际培幼会的这项调查结果公布之后，在德国舆论界掀起了轩然大波，同时也引发了激烈的批评。有不少网民在社交媒体上对该项调查的代表性表示质疑，因为问卷是在网上填写的，所以可能受访者都是偏好上网的目标人群。

还有一些人指出，问卷的提问方式不够具体。其实所有的质疑都围绕着一个问题：德国的年轻男人真是这么想的吗？

“这样绝对不行”

在专家看来，这项调查是存在缺陷的。“我很想知道这项调查是如何设计的；还有究竟受访者是如何作答的，这方面的信息提供得也不够透明”，德国联邦男性论坛（Bundesforum Männer）主席舒尔普（Dag Schölper）在接受德国之声采访时表示。该组织是一个以现代性别平等为主旨的男性代表非政府组织。

“然而抛开这些缺陷不谈：即使我们随机找来1000个男性问他们，能否想象在特定情况下对配偶动手，而这些人当中居然有三分之一回答是肯定的，他们甚至没有想过要说：打人是绝对不可以的。”

舒尔普接着指出：“从我们已知的家庭暴力统计数据来看，这样的心态是客观存在的，社会上有一部分人就在践行着这样的理念。”数字可以佐证他的观点：根据联邦刑事局的刑事档案评估，在2021年德国一共有14.3万人对配偶或者前任配偶实施过暴力。

在上述案例中，有大约八成都是以女性为受害者，施暴者绝大多数都是男性。这虽然比前一年有略微的回落，但是如果从过去五年的数字变化来看，整体趋势其实是在上升的。

针对女性的偏见

但即使把目光集中在男子主义和性别偏见这方面，也存在令人不安的发展趋势。举个例子：2017年德国联邦政府反歧视办公室进行的一项调查显示，大约40%的受访者表示对公开表现出同性恋取向的行为感到反感。

柏林的 United in Love 游行（2022年7月）

在联合国委托进行的一项“2023年性别社会规范指数”调查中，90%左右的受访者承认自己对女性怀有偏见。三分之二的人认为女性不适合担任政治领导者角色。

在这项调查中，四分之一受访者认为，一个男人打女人是可以接受的行为。调查最后得出的结论是，尽管进行了诸多旨在促进性别平等的运动，但是最新的性别社会规范指数显示“针对女性的偏见在过去十年并未得到减少”。

钟摆式波动

然而究竟是什么造成了大男子主义心态甚至是仇视女性的思想如此盛行？“这方面存在一种钟摆式的来回波动，很多问卷调查的结果也有所体现”，舒尔普分析人士，“比如现在至少同性恋和酷儿等性少数群体能够越来越多地被公众所看到，而不再只是隐藏在封闭的角落里。但是如果谁看不惯这些的话，就会感觉自己受到了挑战，甚至是威胁。”

“你不应该为自己的女儿感到羞耻”

危机也会造成固有性别角色的重新复兴——因为人们倾向于通过回归传统来寻找安全感。

比如在疫情期间，社会学家观察到传统性别角色的回溯：女性承担了越来越多的家务，家暴案例重新增多。“从全球来看，我们面对的是一个整体上倒退的趋势，固有的僵化性别角色又重新回潮”，舒尔普总结道。

上面提到的数据令他感到任重而道远。“我们需要更加广泛地进行针对少年和成年男性的辅导工作。社区必须采取行动，为男性提供咨询服务，使其成为公共服务的一部分。这样在他们遇到问题的时候，就不会去网上找Andrew Tate这样的人去征求意见了。”



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