 德国男子接种了至少87针新冠疫苗 | 德国新闻 | DW | 03.04.2022

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德国男子接种了至少87针新冠疫苗

在德国萨克森州，一名61岁的男子过去数月里反复接种新冠疫苗，有时多达一天三次。当局指出，他涉嫌售卖疫苗接种证明给不愿接种疫苗的人。

这名61岁的男子涉嫌在不同接种点反复接种，出售疫苗护照

这名61岁的男子涉嫌在不同接种点反复接种，出售疫苗护照（资料图片）

（德国之声中文网）据萨克森媒体《自由新闻报》周五（4月1日）报道，一名德国男子正在接受调查，因为当局发现他反复在不同的疫苗中心接种新冠疫苗，有时高达一天三次。仅在萨克森州，他就接种了87针疫苗。目前，其他州当局也在调查该男子。

据中德广播（MDR）4月3日报道，这名男子来自萨克森-安哈尔特州首府马格德堡，现年61岁。他自去年夏天开始反复接种疫苗。据报道，他每次都使用空白的“疫苗护照”，然后将其出售。他目前正在接受调查。

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德国南部和东部的疫情数字一飞冲天，西部和北部却相对平稳。究竟是哪些原因造成了德国疫情的地域差距？

根据智库“新责任基金会”（Stiftung Neue Verantwortung）所做的网上调查发现，每三个德国人当中就有一人无法辨识假信息，会把假信息当真信息接受。

接种新冠疫苗会导致不孕不育？疫苗会改变人体基因？网上有许多关于新冠疫苗的传闻。孰真孰假？德国之声针对四个常见问题进行了事实核查。

德国大幅收紧防疫措施，目的之一也是为了督促尚未接种疫苗的人抓紧时间接种疫苗。但是拒绝接种者却正在建立起一个包含职介网站、交友网站、通讯黄页、圣诞市场等生活方方面面的平行世界。社会学家警告说，疫苗接种者和拒绝接种者之间已经竖立起无法对话的高墙。

第五波疫情席卷德国之际，许多城市也爆发了抗议浪潮。一些人走上街头，反对政府的防疫措施，对拟议中的接种疫苗义务制表示抗议。而另一些示威者则呼吁"要团结，不要阴谋论"。

德国红十字会一名发言人说，今年3月初在德累斯顿一个疫苗接种中心首次注意到了异常，因为一位工作人员认出了他。“我们观察到这一点，通知了其他疫苗接种中心，并要求这些中心在他出现时报警”，该发言人说。这位男子前段时间在萨克森东北部一个疫苗接种中心试图接种时被认出。

据N-TV周日（4月3日）报道，这名男子目前被提起刑事诉讼。警方称，他接受了不同种类的疫苗。目前尚不清楚该男子是否因多次接种疫苗而出现健康问题。

为何如此长时间都未被发现？

据报道，该男子每次接种疫苗时，都会带一本空白的“疫苗护照”。打完疫苗后，他把写有疫苗批号信息的页撕掉，上面是真正批号的疫苗，卖给疫苗反对者。这样，那些不想打疫苗的人就可以绕过德国此前2G、3G的限制。

此外，这名男子虽然用自己的名字和出生日期预约疫苗接种，但没有在接种时出示他的医疗保险卡，因此没有很快被发现。

此案也揭示了德国医疗保健系统的漏洞：医疗信息基本上没有数字化或者集中存储。

德国目前的疫苗接种率超过75%。另外，大约58%的人已打了加强针。不过，在德国东部各州，该数字要低得多，例如，萨克森州的接种率为64.5%。

与西欧邻国相比，德国的疫苗接种率较低。西班牙的接种率为85%，葡萄牙的接种率超过91%。

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