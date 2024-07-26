德国男子在白俄罗斯被判死刑后“电视认罪”

30岁的德国公民克里格（Rico Krieger）在白俄罗斯被判处死刑后，在电视上请求总统卢卡申科的赦免。一些人权组织呼吁白俄罗斯不要执行死刑。

（德国之声中文网）30岁的德国公民克里格（Rico Krieger）在白俄罗斯被判处死刑后，于周四（7月25日）在电视上请求总统卢卡申科的赦免。

据俄罗斯通讯社塔斯社报道，克里格在白俄罗斯公共电视台上表示：“我真的希望卢卡申科总统能原谅我并赦免我。我深深地为自己的所作所为感到后悔，并为没有造成

任何受害者而感到欣慰。”他还说，他感觉自己被德国政府“抛弃”了。

“我每一秒都在后悔。我可以说自己很幸运，没有人被杀或受伤。感谢上帝。”他说。

一些人权组织呼吁白俄罗斯不要执行死刑。

克里格被指控什么？

克里格说，去年乌克兰曾要求他拍摄白俄罗斯军事基地的照片。他还被指控在明斯克的一条铁路线上放置了一个爆炸装置。

维亚斯纳人权中心表示，他被根据该国刑法的六项条款定罪，其中包括恐怖主义。今年6月进行了一次秘密审判，判决结果一个月后才公布。

该组织还表示，根据他的LinkedIn资料，克里格曾在柏林的美国大使馆担任安全官员，并为红十字会担任医护人员。

上周，德国外交部的一位消息人士告诉法新社，德国驻明斯克大使馆“正在为该名人提供领事服务，并代表他向白俄罗斯当局进行密集交涉”。

消息人士还说，德国在任何情况下都反对死刑作为一种惩罚形式。

死刑在白俄罗斯是合法的，自1991年从苏联独立以来，该国已执行了大约400次死刑。然而，处决外国公民的情况非常罕见。

最近，卢卡申科政府对异议人士和抗议活动进行了镇压，并拘留了数千名公开反对他的人。

（德新社、法新社、路透社）

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