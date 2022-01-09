 德国男女收入差距依旧大 女性比男性少18% | 经济纵横 | DW | 07.03.2022

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经济纵横

德国男女收入差距依旧大 女性比男性少18%

最新统计数据指出，2021年德国女性的平均时薪比男性低18%。未经调整的男女薪酬差距与前一年相比维持不变。德国社会协会呼吁政界对公平薪酬做出更多政治承诺。

Symbolbild Frauenquote

（德国之声中文网）本周一（3月7日）是德国"同工同酬日"。德国联邦统计局在这个象征性的日子公布最新统计数据指出，2021年德国女性平均时薪比男性少18%，而未经调整的男女薪酬差距与2020年相比没有改变。

联邦统计局指出，女性平均税前时薪为19.12欧元，比男性的23.20欧元少了4.08欧。2020年男女平均时薪差距则为4.16欧。过去15年间，男女薪酬差距已经减少5个百分点。2004年时，这一比例仍为23%。

值得注意的是，德国东部的男女薪酬差距为6%，远低于德国西部的19%。2006年时，德国东部的薪酬差距已为6%，而当时西部的性别薪酬差距高达24%。

统计人员指出，70%的收入差异可归结为"结构性因素"，例如女性更常任职于低薪产业，而且较难升任管理职位。此外，女性也比男性更常从事半职工作或打零工，因此平均时薪较低。统计数据也显示，若男女学历及能力相当，两者的收入差距则较低。

性别薪酬差距所指的是女性和男性的税前平均时薪差异，在统计上又分为"未经调整"和"经调整"薪酬差距。未经调整男女薪酬差距一般是对男性和女性受雇者的平均薪资作比较，如此也能衡量出不同职业或职涯阶段造成的收入差距。调整后的男女薪酬差距则比较具有类似学历、职业和资历的男性与女性之间的收入差异。因此，这一统计方式基本排除了结构性因素。

德国每四年会调查"经调整后"性别薪酬差距。2018年，这一数据维持在与2014年相同的水平，差距为6%。2010年的薪酬差距是7%，2006年则为8%。

德国社会协会的全国妇女发言人克尼西（Jutta König）在同工同酬日当天呼吁为女性提供更公平的薪酬。她认为医疗健康和护理职业具有关键作用，而从事这些职业的多数为女性："在新冠疫情期间我们都看到这些职业对社会的重要性。政界必须拿出态度，因为这些工作主要由女性从事，她们必须得到公平的报酬。"

克尼西指出，促进同工同酬的一个重要政治工具是《工资透明法》："目前的情况是，对同事收入的知情权只适用于拥有200名以上雇员的企业。然而，女性通常服务于中小型公司，所以这种知情权并不适用。"

(德国天主教通讯社、法新社）

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