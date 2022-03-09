德国电视一台和二台恢复在莫斯科的新闻报道

（德国之声中文网）继BBC之后，德国电视一台（ARD）和德国电视二台（ZDF）未来几天也将恢复其驻莫斯科记者站的工作。此前俄罗斯国家杜马上周通过了一项法案，将传播有关俄军队和乌克兰战争的“虚假信息”定为犯罪。随后，包括这两家德国电视台在内的多家国际媒体都暂停了在莫斯科的采访和新闻报道工作，以进一步观察新法规所产生的影响。

据西德意志电台（WDR）发布的消息，经过对局势的评估，德国一台和二台在与欧洲广播联盟（EBU）的合作伙伴进行沟通之后，决定重新恢复在莫斯科进行有关俄罗斯政治、经济和社会各方面的新闻报道。不过，有关乌克兰战况的报道则由这两家德国公法媒体设在其它地区的记者站负责。

该消息还指出，德国一台和二台驻莫斯科的记者将会继续对俄罗斯高层的政治决策、民间社会的反应（比如反战示威活动）、俄罗斯精英阶层的反应以及西方制裁对俄罗斯民众生活造成的具体影响等方面进行报道，并且在报道过程中明确指出在俄新闻工作条件的特殊性。这两家电视台同时也表示，保留随时对时局进行重新评估的权利。

本周早些时候，英国广播公司（BBC）已经宣布，恢复来自俄罗斯的英文报道。该媒体在3月8日的一份声明中称：“我们将按照BBC严格的编辑标准，独立、公正地讲述故事的关键部分。确保我们在俄罗斯的工作人员的安全仍然是我们的首要任务。”

根据俄罗斯国家杜马通过的新法案，散布有关俄罗斯军人的所谓“虚假信息”、诋毁俄罗斯武装部队、呼吁对俄罗斯实施制裁的行为受法律制裁。 相关行为如被认定为犯罪，将面临高额罚款和最高15年刑期。



（西德意志电台）

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