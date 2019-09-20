 德国电商协会″声讨″来自中国的不公平竞争 | 经济纵横 | DW | 22.09.2019

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经济纵横

德国电商协会"声讨"来自中国的不公平竞争

德国电子商务与远程销售贸易协会称，仅电子产品一项，来自中国的不公平竞争就导致德国电商年销售额减少5亿欧元。该协会呼吁提高来自中国包裹的邮费。

China 11.11. Shopping Festival Alibaba Archivbild April 2014 (AFP/Getty Images/M. Ralston)

（德国之声中文网）德国电子商务与远程销售贸易协会（BEVH)主席格罗·福斯海姆（Gero Furchheim）向德新社表示，来自中国的不公平竞争损害了德国作为生产国的地位，导致成千上万个工作岗位流失。

他说，仅电子产品一项，每年就有10亿欧元以上的商品从中国直接邮寄到德国的最终消费者手中，这在德国约120亿欧元电子和通讯产品年销售额中占有不小比例。去年，共有7000万个涉及电子和通讯产品的包裹从中国邮寄到德国。

万国邮政联盟讨论提高中国包裹邮费

美国等其他发达国家下周将就邮费费率问题采取行动。万国邮政联盟将于9月24日在日内瓦召开特别会议，商讨提高来自中国的包裹邮费。

USA Weltpostverein (picture-alliance/dpa/J.Tack)

美国威胁退出万国邮政联盟

对中国的低价费率源于万国邮政联盟1874年的一项国际邮政条款，目的是支持贫穷国家。但是，中国商品网购潮却引发西方国家不满。福斯海姆说，在欧洲，商家支付的寄费是两到三倍。"

美国威胁说，如果192个成员国不批准提高来自中国包裹的邮费，美国将退出万国邮政联盟。福斯海姆表示，即便我们反对特朗普将矛盾升级以及采取单独行动，但美国的批评是合理的，必须立即提高邮费。

德国电子商务与远程销售贸易协会认为，在与中国供货商的竞争中还有两个亟待解决的问题：一是产品安全，二是税收。德国企业为产品安全测试投入大量资金，而许多外国供货商却不这么做，导致大量不合格的商品进入德国。

福斯海姆还呼吁至少增加1000名海关官员，针对中国商品潮增加检查。目前德国海关工作人员大约为3.9万人。

该协会还呼吁当局必须在数字化方面快马加鞭，以防止可能的增值税欺骗行为。福斯海姆说，对付来自一个高度重视人工智能和数字化的国家的欺骗行为，卡片、盖章和文件是无法应对的。该协会还呼吁，只要有销售和盈利，就要收税。

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