德国电信提议建安全认证机制 审核5G网络

（德国之声中文网）在中国电信巨头华为受到指控之际，德国电信股份公司（Deutsche Telekom AG）提议建立"一套安全检测认证机制"。周四在柏林公布这项建议时，该集团同时表示，这个建议并非为站队支持或者反对某个特定供应商。

这个提议受到了德国电信竞争对手沃达丰（Vodafone）和西班牙电信（Telefónica）的欢迎。"我们支持务实的解决方案，它应对各方都具有约束力"， 西班牙电信的一名发言人说道。

针对美国提出的在基础设施建设中一概放弃使用华为设备的要求，德国电信表示反对。美国驻德国大使格雷内尔（Richard Grenell）对德国《每日镜报》表示，美国和德国的经济界一致认为，"如果供应商会被国外政府控制或者干预，那么电信网络和供应链的安全就会受到威胁"， 因为存在"未经授权的访问和恶意网络行为的风险"。

格雷内尔说，德国意识到了风险。但德国的通讯运营商不愿意全面停止与华为的合作。德国电信的一位发言人表示，该集团在网络设备采购的时候会安排不同的供应商。制造商主要有爱立信（Ericsson），诺基亚（Nokia）和思科 （Cisco），当然还有华为。"但是我们也正在重新评估我们的采购策略"，德国电信发言人表示，所有重要基础设施在进入市场前通过一个独立于生产商的认证，是一个有助于提升安全性的重要且有指导性的措施。"这个认证的基础应该是经由国家监管（比如BSI）的独立检测实验室进行的测试，并考虑到所有目前已经认可的标准。"

华为设在波恩的分公司

德国联邦信息技术安全局(BSI)本身也处在争议中，因为它在去年参与了华为在波恩的"安全创新实验室"的成立。BSI主席朔恩波姆（Arne Schönbohm）曾表示，BSI欢迎实验室的落成，"这一实验室的建成将能使华为同德国信息技术安全局的技术交流更为广泛和深入，以应对未来网络安全的挑战。"

根据德国电信的提议，应将软件的源代码存放在可信的第三方机构。"根据相应的规则，只有系统运营商有权获取，从而使其能够自主排除（安全上的）薄弱环节。"此外，德国电信还主张扩大责任范围：新规则必须将所有重要基础设施服务的制造商和供应商也囊括在内。

Ellen/叶宣（德新社）