德国电信工会反对同华为合作

（德国之声中文网）在有关是否采用华为设备的争论中，德国电信职工委员会主席首度发声。代表德国电信员工的贝德纳尔斯基（Josef Bednarski）对德新社表示，中长期内，我们必须放弃使用华为设备，以防止德国经济界和政界被偷窃数据的风险。他表示，中国政府对华为拥有过大的影响力，以至于华为随时都可能向中国政府移交相关信息。

贝德纳尔斯基说："无论是华为，还是其他来自中国的网络技术，都有可能被安装由政府掌控的后门。" 不过，他同时也发出警告说，不应立即停止同华为的合作。他说："一旦立即停止同华为合作，德国的5G网建设将受到阻碍，德国将在这一重要的技术领域陷入落后状态。 "

这位德国电信职工委员会主席表示，就目前而言，没有华为组件，就无法大规模推进德国的5G网建设。他认为，布鲁塞尔欧盟总部现在必须采取必要步骤。"欧盟必须出台措施，鼓励和催生欧洲自己的网络设备行业。" 除了行业龙头老大华为之外，瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚也在移动通信网络设备方面扮演着重要角色，贝德纳尔斯基认为，欧盟应对爱立信、诺基亚及其他欧洲企业提供必要的支持。

贝德纳尔斯基表示："欧洲人要捍卫自己的网络数据主权，而不应在一个数据化的世界里，在中美两国的夹缝中求生存。"他表示，如果欧盟能够支持本土网络配件商，还能产生更多的就业岗位。

显然，在是否采用华为技术问题上，德国电信管理层和员工代表的意见并不一致。上周，《经济周刊》和《法兰克福汇报》等媒体报道称，德国电信已经决定，今后两年内将从"核心网络"中将华为组件全部换下，但德国电信发言人很快予以澄清，称今后德国电信仍在坚持多元供货原则，也就是说会同时从几大供货商那里采购部件。

在德国政界，对待华为的问题也依然存在争议。隶属德国经济部的联邦网络安全署并不主张全面禁止华为参与德国网络建设。而德国外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）则明确反对华为参与德国的5G网建设。

达扬 / 王凡 （德新社）