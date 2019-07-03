 德国电信启动公共5G网络 | 经济纵横 | DW | 04.07.2019

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经济纵横

德国电信启动公共5G网络

第5代移动电信网络频谱拍卖结束3周后，德国最大电信企业--德国电信（Deutsche Telekom）宣布开通国内首批网络试运行基地城市，并向个人用户开放。

5G Mobilfunkauktion (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

（德国之声中文网）德国电信董事会成员韦斯纳（Dirk Wössner）在柏林通报说，5G网络将首先在柏林和波恩提供服务，此后分别在达姆施塔特、汉堡、莱比锡和慕尼黑。某些试运营基地现在起对一开始就向希望使用的用户开放，私人用户亦一视同仁，将对他们提供相应收费标准及手机。本周三（7月3日），德国电信启动了首批5G手机和收费服务销售，推出的手机是三星Galaxy S10 5G，售价约900欧元，无限上网月费85欧元。

目前，德国电信在欧洲试运行150个5G基站。韦斯纳宣布，至今年年底将在100多个地点建起约300个新基站，并投入运营；至2020年底，5G服务将覆盖20座最大城市。

Illustration 5G Mobilfunknetz

德国电信计划，至2020年底，5G服务将覆盖20座德国城市

拍卖给联邦带来巨额进项

上月中旬，在德国参与5G频谱拍卖的4家企业以共超过65亿欧元的出价获得5G经营权。德国电信一家就拿出了20多亿欧元。5G被认为是掌握未来技术的钥匙，其中就包括自动驾驶、虚拟现实和工业4.0。

德国电信主管技术的董事内马特（Claudia Nemat）确信，首波5G应用大潮将出现在工业领域。不过，德国电信也将在首批城市内向个人用户提供5G服务。她认为，在线游戏和娱乐会成为5G大市场，为此，将提供三星手机和华为手机。

韦斯纳和内马特双双呼吁政界，为快速构建5G网络敞开大路。他们指出，新发射塔的建设常常遭遇官僚主义屏障。

涉及华为

Illustration 5G Mobilfunknetz

华为将在德国5G网络建设中扮演何种角色问题？

韦斯纳透露，有关中国网络装备商华为在德国5G网络建设中将扮演何种角色问题，尚未做出决定。他强调，尚在审议供应商战略，在相关问题上，德国电信与联邦经济部保持密切磋商。他指出，对德国电信而言，安全处于最优先地位。

美国及其它国家担心，若华为扮演较大角色，有可能给中国在未来移动网络中从事间谍活动大开方便之门。华为否认了这一点。德国政府无意将个别企业排除在5G网络建设之外，但已与安全机构一起确定了一系列条件，要求相关企业满足这些条件。

4G网络亦扩建

在5G扩建的同时，德国电信也将改善现有的4G网络。仅今年，该企业就将增设2000个新的移动电信基地，至2021年底，将把目前的约3万个基地增加至3.6万个。许多新基地将填补目前的移动电信漏洞。韦斯纳指出，四分之三的基地已与光缆连接，从而为5G做好了准备。

不过，即使是在试点城市，5G市场在起初阶段也有区域限制。在首都柏林，德国电信目前有66个基站，分布于22个地点，5G服务尚不能覆盖全市。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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