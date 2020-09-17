 德国瑙曼基金会撤港  明年初台北重开 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2020

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时政风云

德国瑙曼基金会撤港  明年初台北重开

早前因《港区国安法》关闭香港办公室的德国瑙曼基金会，宣布明年初将搬到台北。这是继美国两个智库之後，又一西方组织赴台。

Taipeh Skyline Taipei 101 (imago/imagebroker)

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聯署收集到超過五萬個簽名，達到將議題推上德国联邦议院聽證會的門檻。聯署發起人表示希望此舉能向德國政府施壓，就香港問題表达更明確的立場。

凌驾《基本法》的港版国安法共有66项条文，中央派驻的国安公署地位超然，「四宗罪」定义广泛模糊，管辖范围和对象无远弗届，连外国人在香港境外的行动也会受限。这条法例有哪10个争议点？

德国宗教交流机构圣奥古斯丁中国中心主任认为，港区国安法的生效使得恐惧在年轻人心中蔓延。教会机构的活动也面临巨大考验，因为在《国安法》的框架内，外国神父和教会成员的活动可能被诠释为危害香港或中国安全的行动。

日前传出一名香港小学教师遭教育局取消註册後，中国官媒《人民日报》发表评论指教育只有「一国之责，无两制之分」。另外，香港也传出另一间中学因国安法而新增校规。

（德国之声中文网）德国亲自民党（FDP）的智库弗里德里希-瑙曼自由基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）周二（3日）在官网宣布，旗下全球创新中心（Global Innovation Hub）将於2021年初在台北重开。

声明表示，台湾是新办事处的理想地点，当地政治稳定，社会民主丶多元丶自由，同时是国际公认的电子领域先驱。而执政民进党也是国际自由联盟（Liberal International）和亚洲自由民主联盟（Council of Asian Liberals and Democrats，CALD）的成员。

瑙曼基金会全球创新中心去年7月在香港首次启用，今年9月16日突然宣布关闭香港办公室，冻结在本港的活动。

该会称在《港区国安法》实施後，无法保证员工及合作夥伴的安全，无奈与剩下的4名员工分手，此前一名员工已出於自身安全考量请辞。该会忧虑员工可以被指控为「外国间谍」并被判处监禁，且无法治国家程序，无公正审判机会。

基金会主席帕克当时对德国之声强调，关闭香港办公室「不代表我们将放弃香港或中国议题，鉴於当前的情况，未来甚至会更加以关注」。

美国两智库赴台

过去许多无法在中国大陆活动的国际机构，都选择在香港设立据点，不过随着香港局势紧张，越来越多西方组织选择转移阵地到台湾。

美国的国际事务民主协会（National Democratic Institute , NDI）和国际共和研究所（International Republican Institute, IRI）於10月28日分别宣布将在台湾设立办公室。

这两个非政府智库旨在推动全球的民主自由，两者曾因声援香港民主运动，去年12月被中国政府制裁。国际事务民主协会被视为亲民主党，国际共和研究所则被认为有共和党背景。

台湾驻美代表萧美琴表示，乐见美国不分党派国际机构在台湾设置据点，同步展现对台湾民主的重视与肯定；未来除加强台美双方公民社会的连结，亦呈现台湾民主的价值，共同推动区域合作。

观看视频 04:54

香港刮文革風 教師憂遭學生舉報

李澄欣/杨威廉

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