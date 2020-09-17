德国瑙曼基金会撤港  明年初台北重开

（德国之声中文网）德国亲自民党（FDP）的智库弗里德里希-瑙曼自由基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）周二（3日）在官网宣布，旗下全球创新中心（Global Innovation Hub）将於2021年初在台北重开。

声明表示，台湾是新办事处的理想地点，当地政治稳定，社会民主丶多元丶自由，同时是国际公认的电子领域先驱。而执政民进党也是国际自由联盟（Liberal International）和亚洲自由民主联盟（Council of Asian Liberals and Democrats，CALD）的成员。

瑙曼基金会全球创新中心去年7月在香港首次启用，今年9月16日突然宣布关闭香港办公室，冻结在本港的活动。

该会称在《港区国安法》实施後，无法保证员工及合作夥伴的安全，无奈与剩下的4名员工分手，此前一名员工已出於自身安全考量请辞。该会忧虑员工可以被指控为「外国间谍」并被判处监禁，且无法治国家程序，无公正审判机会。

基金会主席帕克当时对德国之声强调，关闭香港办公室「不代表我们将放弃香港或中国议题，鉴於当前的情况，未来甚至会更加以关注」。

美国两智库赴台

过去许多无法在中国大陆活动的国际机构，都选择在香港设立据点，不过随着香港局势紧张，越来越多西方组织选择转移阵地到台湾。

美国的国际事务民主协会（National Democratic Institute , NDI）和国际共和研究所（International Republican Institute, IRI）於10月28日分别宣布将在台湾设立办公室。

这两个非政府智库旨在推动全球的民主自由，两者曾因声援香港民主运动，去年12月被中国政府制裁。国际事务民主协会被视为亲民主党，国际共和研究所则被认为有共和党背景。

台湾驻美代表萧美琴表示，乐见美国不分党派国际机构在台湾设置据点，同步展现对台湾民主的重视与肯定；未来除加强台美双方公民社会的连结，亦呈现台湾民主的价值，共同推动区域合作。

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李澄欣/杨威廉

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