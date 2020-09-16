德国瑙曼基金会：“我们没有放弃香港”

（德国之声中文网）德国亲自民党（FDP）的弗里德里希-瑙曼自由基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）周三无预警宣布关闭驻港办公室。瑙曼基金会解释称，在港区国安法实施后，香港目前的情况对其员工构成“持续性的威胁”，其员工也对于情势发展感到恐惧与不安；由于基金会无法保证其员工安全，目前已经冻结了在当地的项目活动并且将办公室退租。瑙曼基金会主席帕克（Karl-Heinz Paqué）表示，“今天，谁在香港为民主和自由发声，谁就有危险” 。他强调，“我们不能、也不愿让我们的工作人员与合作伙伴承受这样的风险”。瑙曼基金会透露，整体而言，不少国际机构或企业都对于香港的前景感到忧虑。

瑙曼基金会周四召开线上记者会，基金会主席帕克对德国之声表示:“离开香港后，瑙曼基金会将会思考如何继续关注香港及中国议题。我们在曼谷设有区域办公室，在首尔有项目办公室，在马尼拉、缅甸、马来西亚、印尼、越南等地都有据点，整体的运作结构使瑙曼基金会得以继续接收到必要信息。”

帕克强调：“关闭香港办公室不代表我们将放弃香港或中国议题。鉴于当前的情况，未来甚至会更加以关注。”



在被问到在何种情况下会考虑重开香港办公室时，帕克表示：“我们是以沉重的心情决定关闭一个据点。重开办公室需要复杂的整体考量，我们要能合理预测当地的局势将保持稳定。瑙曼基金会约在两年前开始在香港活动，这两年发生了许多负面的重大转折。我在办公室开幕前曾经前往香港，当时对未来的发展还满怀希望，可惜事态急速朝错误的方向发展。”他补充道，瑙曼基金会将一直关注局势，若情势好转或许会考虑重返香港，“毕竟香港是一个非常有意思的驻地”，但他目前对此并不乐观。

瑙曼基金会指出，8月26日已有基金会的长期合作伙伴成为一次逮捕潮的对象。当天香港警方逮捕了亲民主派立法会议员许智峰、林卓廷以及其他14人。

瑙曼基金会表示将继续关注香港议题

帕克批评说，基金会的工作人员可以在他们是“外国间谍”的幌子下遭起诉、被判处多年徒刑，且无法治国家程序，无公正审判机会。出于安全考虑，瑙曼基金会不得不与剩下的4名工作人员分手。此前一名工作人员已经出于自身安全考量主动请辞。

瑙曼基金约两年前在香港开设分支。2019年时自民党主席林德纳还在香港亲自为瑙曼基金会的“全球创新中心”（Global Innovation Hub）揭牌。当时林德纳曾表示，该中心将随时关注区域内最新研发的动向。

许多无法在中国大陆活动或是在当地工作受限的国际机构选择在香港设立据点。瑙曼基金会便是其中之一。该基金会曾经在北京设有分支，但1996年自民党在波恩组织了一个西藏问题会议并邀请达赖喇嘛与会，引发中方强烈不满，该基金会在北京的办公室因此被关闭。

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