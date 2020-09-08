 德国瑙曼基金会关闭在香港办事处 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2020

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时政风云

德国瑙曼基金会关闭在香港办事处

德国弗里德里希-瑙曼自由基金会宣布，为保护工作人员不受《港区国安法》的威胁，决定关闭基金会驻港办事处。

Skyline von Hongkong Island bei Nacht, Hongkong, China, Asien (picture-alliance/imageBROKER/F. Linke)

（德国之声中文网）弗里德里希-瑙曼自由基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）主席帕克（Karl-Heinz Paqué）周三（9月16日）在柏林宣布关闭基金会驻港办事处。他指出，“今天，谁在香港为民主和自由发声，谁就有危险。”他强调，“我们不能、也不愿让我们的工作人员与合作伙伴承受这样的风险”。
   

Karl-Heinz Paque Uni Magdeburg (Viktoria Kühne)

瑙曼基金会主席帕克

他透露，8月底，已有基金会的长期合作伙伴成为一次逮捕潮的对象。他批评说，基金会的工作人员可以在他们是“外国间谍”的幌子下遭起诉、被判处多年徒刑，且无法治国家程序，无公正审判机会。他指出，为此，出于安全考虑，基金会不得不与剩下的4名工作人员分手。一名工作人员已出于自身安全考虑主动请辞。帕克强调指出，“香港今天弥漫着恐惧和无时不在的威胁的空气”。
   
今年6月底，中国通过《港区国安法》。欧盟对该法提出严厉批评。该法指向被中国视为颠覆、分裂主义和恐怖主义的活动，给予国家安全机构广泛权力。欧盟认为，该法违背中国所作的国际承诺、违背香港基本法。
   
《港区国安法》通过前，德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen，社民党籍）曾警告说，德国在港政治基金将遭遇危险。   
   
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