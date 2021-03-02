德国现行封锁令将出现哪些松动？

（德国之声中文网）据德国之声等媒体得到的决议草案，德国现行封锁令将延长到3月28日，但之前就会出现一些松动。从下周一起，接触限令应将有所放宽。对私人聚会的规定将恢复为限来自两个家庭，最多不超过5人。复活节假期期间将允许和四个自己家庭以外的人聚会。目前的限令为只允许和一名生活在自己家庭以外的人聚会。

此外，从下周一起，德国全境的书店、花店和园艺中心将开放，前提是限制顾客人数，并实施卫生防疫方案。800平方米以内的店铺面积按每10平方米允许１名顾客计算，超出的店铺面积，则按每20平方米允许一名顾客计算。

今后如果感染人数出现积极变化，封锁令便将逐步放宽。其中重要的判断标准是所谓的７天指数，也就是7天内每10万居民中的新增感染人数。根据草案，如果一个地区或一个州的７天指数稳定保持在35以下，那么限令将会有更多松动。如果７天指数连续三天超过100，那么就会收紧禁令，比如聚会人数重新回到一户人家只能和家庭外的一个人聚会。本周三，德国各州的平均7天指数为64。

推广免费快速测试

草案还指出，在所有公民有机会接种疫苗之前，经常性的新冠测试将是保证社交安全的一项重要手段。学校和幼儿园的工作人员将在到校的每一周至少接受一次免费快速测试。公司也必须为到单位上班的员工每周提供一次快速测试。此外，所有公民都应该获得免费快速测试的机会。

加快疫苗接种

按照草案，从４月起，家庭医生将被全面纳入疫苗接种计划的实施中。现有的接种先后顺序将继续是接种计划的基础，但实际操作中将由医生评估掌握，这可以保障该阶段的计划能够灵活推进。

德国联邦政府与各州的最终讨论结果预计将于本周三晚些时候公布。

乐然／叶宣（法新社、德新社等）

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