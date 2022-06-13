 “德国现有天然气库存不足以保障过冬” | 经济纵横 | DW | 15.06.2022

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经济纵横

“德国现有天然气库存不足以保障过冬”

根据德国联邦经济部高官的说法，德国目前尚无供气瓶颈，但今年入冬后，可能出现严重短缺现象。日前，克里姆林宫控制下的俄气Gazprom宣布将北溪管道的天然气供应量削减40%。

俄罗斯天然气工业股份公司6月14日通告，北溪1号（图）输气量降低40%，每天只能保障1亿立方米供气量，而不是通常的1.67亿立方米

俄罗斯天然气工业股份公司6月14日通告，北溪1号（图）输气量降低40%，每天只能保障1亿立方米供气量，而不是通常的1.67亿立方米

（德国之声中文网）德国联邦经济部议会国务秘书凯尔纳（Michael Kellner）周三（6月16日）对媒体表示，德国国内能源供应目前尚安全，天然气储存量超过50%，“但是对下一个冬季来说是不够的”，因此必须力推天然气储存工作。 

凯尔纳在接受德国RTL/NTV电视台采访时表示，他无意猜测目前经由“北溪1号”波罗的海管线输送的俄罗斯天然气减少的原因，但强调，每年夏季，有关方面都会对管道做“定期保养工作”，联邦经济部正试图确认，目前该管线输气量下降是否与此有关。 

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）周二通告说，北溪1号输气量降低40%，每天只能保障1亿立方米供气量，而不是通常的1.67亿立方米，表示原因是德国西门子公司提供的设备正部分处于维修保养阶段。 

Deutschland | Gazprom Germania in Berlin

德国政府的巨额资助 

本周二也传出消息，德国联邦政府将以数十亿欧元贷款帮助德国天然气工业股份公司（Gazprom Germania），以避免其破产。该公司为俄罗斯国有天然气公司（Gazprom）的德国子公司，在今年4月初由德国联邦政府机构托管。

经济部高官凯尔纳指出，德国天然气工业股份公司（Gazprom Germania）在德国天然气供应领域也具重要意义。他称，该公司“对供应安全、保持稳定与合同至关重要”，但因对俄制裁措施而资金困难，因此，联邦政府决定对之贷款90至100亿欧元，以予支持。  

（法新社，每日新闻） 

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