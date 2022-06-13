“德国现有天然气库存不足以保障过冬”

（德国之声中文网）德国联邦经济部议会国务秘书凯尔纳（Michael Kellner）周三（6月16日）对媒体表示，德国国内能源供应目前尚安全，天然气储存量超过50%，“但是对下一个冬季来说是不够的”，因此必须力推天然气储存工作。

凯尔纳在接受德国RTL/NTV电视台采访时表示，他无意猜测目前经由“北溪1号”波罗的海管线输送的俄罗斯天然气减少的原因，但他强调，每年夏季，有关方面都会对管道做“定期保养工作”，联邦经济部正试图确认，目前该管线输气量下降是否与此有关。

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）周二通告说，北溪1号对德国输气量降低40%，每天只能保障1亿立方米供气量，而不是通常的1.67亿立方米，表示原因是德国西门子公司提供的设备正部分处于维修保养阶段。

Gazprom在周三下午再次发通告表示，从周四早上开始将对德国的每日输气量降低至6700万立方米。其给出的原因仍然是西门子设备维修。

德国政府巨额资助Gazprom Germania

本周二也传出消息，德国联邦政府将以数十亿欧元贷款帮助德国天然气工业股份公司（Gazprom Germania），以避免其破产。该公司为俄罗斯国有天然气公司（Gazprom）的德国子公司，在今年4月初由德国联邦政府机构托管。

经济部高官凯尔纳指出，德国天然气工业股份公司（Gazprom Germania）在德国天然气供应领域也具重要意义。他称，该公司“对供应安全、保持稳定与合同至关重要”，但因对俄制裁措施而资金困难，因此，联邦政府决定对之贷款90至100亿欧元，以予支持。

（法新社，每日新闻）

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