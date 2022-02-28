德国现总理敦促前总理施罗德从俄企辞职

（德国之声中文网）德国社民党籍总理肖尔茨（Olaf Scholz）公开敦促同为社民党籍的前总理施罗德（Gerhard Schröder）不要继续在俄罗斯国有能源巨头任职。

现年77岁的施罗德是俄罗斯政府和俄总统普京的长期商业伙伴。这位德国前总理担任俄能源巨头俄罗斯石油公司的监事会成员多年，并有意进入俄罗斯天然气工业股份公司董事会。施罗德参与了备受争议的“北溪1号” 和“北溪2号” 管道项目，将俄罗斯天然气绕过乌克兰经由波罗的海直接输往德国。目前，北溪1号继续运营；北溪2号管道项目亦已竣工，待批投入运营。在俄罗斯入侵乌克兰后，德国叫停了北溪2号的审批程序。

多年来，施罗德同普京以及俄罗斯能源巨头的关系在德国国内外招致广泛批评，随着上周俄军入侵乌克兰，这一关系越来越让德国政府难堪。

德国社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil ）和埃斯肯（Saskia Esken）周四上午透露，已致函施罗德，要求他辞去在俄罗斯能源公司的职务。

“即使不在任了，责任仍在”

肖尔茨昨晚在接受德国电视二台采访时明确表示，施罗德担任这些职位是不对的，理应放弃。他强调指出，施罗德曾任前政府首脑，即使作为个人，其商业事务也不仅仅是私人事情：“即使不在任上了，责任仍在。”

肖尔茨表示，希望施罗德圈内人士能“说服他重新考虑过去的决定”。

施罗德于 1998 年至 2005 年任联邦政府总理， 2006 年参与北溪天然气管道项目。

本周一，出于对其同俄罗斯国有企业关系的不满，施罗德手下4名工作人员宣布辞职。

德甲俱乐部多特蒙德本周亦宣布撤销这位前总理的俱乐部荣誉会员称号。

德国对俄政策为何麻烦重重？

联邦德国既是欧盟成员，也是北约成员，但长期以来因能源需求和商业关系，柏林一直致力于与莫斯科保持良好关系。

本周日，在俄罗斯入侵乌克兰后，现总理肖尔茨事实上改变了对俄政策，宣布向乌克兰提供国防援助，运送反坦克导弹和地对空导弹，并拨款1000亿欧元用于强化德国联邦国军。数名德国军方前将领上周表示，德国武装力量的现状无法应对新的安全挑战。

鉴于德国历来拒绝向冲突地区运送武器，这次在武器出口政策方面的这一转折尤其耐人寻味。

（美联社，德新社，法新社）

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