 德国现总理敦促前总理施罗德从俄企辞职 | 德国新闻 | DW | 04.03.2022

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德国新闻

德国现总理敦促前总理施罗德从俄企辞职

德国总理肖尔茨公开表示，前总理施罗德应离开俄罗斯公司，作为前政府首脑，其商业事务已经不仅仅是私人事情。施罗德是俄罗斯总统普京的长期合作伙伴。本周，施罗德手下4名工作人员宣布辞职，以示不满。这位前总理德甲俱乐部荣誉会员的称号也被撤销。

施罗德在任总理期间同普京建起密切关系（资料图片）

施罗德在任总理期间同普京建起密切关系（资料图片）

（德国之声中文网）德国社民党籍总理肖尔茨（Olaf Scholz）公开敦促同为社民党籍的前总理施罗德（Gerhard Schröder）不要继续在俄罗斯国有能源巨头任职。  

现年77岁的施罗德是俄罗斯政府和俄总统普京的长期商业伙伴。这位德国前总理担任俄能源巨头俄罗斯石油公司的监事会成员多年，并有意进入俄罗斯天然气工业股份公司董事会。施罗德参与了备受争议的“北溪1号” 和“北溪2号” 管道项目，将俄罗斯天然气绕过乌克兰经由波罗的海直接输往德国。目前，北溪1号继续运营；北溪2号管道项目亦已竣工，待批投入运营。在俄罗斯入侵乌克兰后，德国叫停了北溪2号的审批程序。

德国总理肖尔茨3月3日晚在接受德国电视二台采访时明确表示，施罗德担任这些职位是不对的，理应放弃，希望施罗德圈内人士能“说服他重新考虑过去的决定”

德国总理肖尔茨3月3日晚在接受德国电视二台采访时明确表示，施罗德担任这些职位是不对的，理应放弃，希望施罗德圈内人士能“说服他重新考虑过去的决定”

多年来，施罗德同普京以及俄罗斯能源巨头的关系在德国国内外招致广泛批评，随着上周俄军入侵乌克兰，这一关系越来越让德国政府难堪。  

德国社民党主席克林贝尔（Lars Klingbeil ）和埃斯肯（Saskia Esken）周四上午透露，已致函施罗德，要求他辞去在俄罗斯能源公司的职务。 

“即使不在任了，责任仍在”

肖尔茨昨晚在接受德国电视二台采访时明确表示，施罗德担任这些职位是不对的，理应放弃。他强调指出，施罗德曾任前政府首脑，即使作为个人，其商业事务也不仅仅是私人事情：“即使不在任上了，责任仍在。”  

肖尔茨表示，希望施罗德圈内人士能“说服他重新考虑过去的决定”。 

DW.COM

俄罗斯对乌克兰发动军事进攻，也给德国的内政外交带来了转折性的变化。除了决定向乌克兰提供武器装备外，德国还决定投资一千亿欧元，对联邦国防军进行现代化改造。

普京就职典礼上，德国前总理施罗德的显眼亮相在德国国内引发批评。施罗德是俄罗斯石油公司Rosneft主席，一直呼吁结束制裁莫斯科。

過去幾天，西方針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出一系列新的經濟制裁，實際上能對俄羅斯帶來多大衝擊？有觀察分析指出，西方制裁不太可能迫使普京放棄入侵烏克蘭，但俄羅斯民眾肯定會受到損害。

德国在当前乌克兰危机中处于窘境，毕竟，德国一半的天然气都要从俄罗斯购买。而这种依赖由来已久，想要摆脱并不容易。

施罗德于 1998 年至 2005 年任联邦政府总理， 2006 年参与北溪天然气管道项目。  

本周一，出于对其同俄罗斯国有企业关系的不满，施罗德手下4名工作人员宣布辞职。  

德甲俱乐部多特蒙德本周亦宣布撤销这位前总理的俱乐部荣誉会员称号。 

德国对俄政策为何麻烦重重？  

联邦德国既是欧盟成员，也是北约成员，但长期以来因能源需求和商业关系，柏林一直致力于与莫斯科保持良好关系。  

本周日，在俄罗斯入侵乌克兰后，现总理肖尔茨事实上改变了对俄政策，宣布向乌克兰提供国防援助，运送反坦克导弹和地对空导弹，并拨款1000亿欧元用于强化德国联邦国军。数名德国军方前将领上周表示，德国武装力量的现状无法应对新的安全挑战。  

鉴于德国历来拒绝向冲突地区运送武器，这次在武器出口政策方面的这一转折尤其耐人寻味。  

（美联社，德新社，法新社） 

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    普京石油企业首席说客

    2017年8月，施罗德将成为俄罗斯石油公司监事会主席的消息传来，在德国和欧洲引起一场舆论风暴。因俄罗斯吞并克里米亚，半国有的俄罗斯石油公司被列入欧盟制裁名单。但是，施罗德却接受了该职位，并且现在有可能自己也登上欧盟制裁名单。


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