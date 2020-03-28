德国：现在考虑“解封”是否为时过早？

（德国之声中文网）虽然德国感染新冠病毒的确诊人数仍在不断攀升，北威州州长拉舍特（Armin Laschet）却认为现在就开始讨论"解禁"问题并不是"为时过早"。基民盟党籍的拉舍特在《周日版世界报》（Welt am Sonntag）发表了一篇客座文章，明确表示："说现在就考虑退出战略为时过早，这样的言论是错误的。"

北威州目前仍是德国感染人数最多的联邦州，和默克尔来自同一个党派的州长拉舍特这一表态无疑是在和总理公开"唱反调"。在这篇周日发表的客座文章中，他指出："我们应该现在就开始考虑，在严格的出行限制措施初见成效之后，应该采取什么战略。"

目前仍处在居家隔离状态的默克尔周六对德国民众表示感谢，呼吁大家保持耐心，并且提醒大家不要过早提出放宽限制的要求。然而拉舍特则认为，现在就应该开始为重新恢复公共社会生活设定标准，征询社会共识，在这个过程中必须"综合考虑医疗、社会、心理、道德、经济和政治各方面因素"，所以也需要一定的额时间。"如果我们想要在复活节假期期间获取和建立社会共识，那么现在就应该开始。"

医学权威：德国也会出现呼吸机紧张状况

根据德国科赫研究所周日清晨更新的数据，德国全国累计正式确诊病例为52547人，比周六增加了3965人，到目前为止一共有389人死于新冠病毒疾病。该研究所只收录各个联邦州卫生部门上报的确诊病例数量，而且每日只更新一次数据。而美国霍普金斯大学公布的统计数字则有57695人，死亡人数为433人。

科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）估计，鉴于疫情目前的发展态势，德国医疗卫生系统渐渐也会不堪重负。"我们必须要做好准备，应对医疗资源不足的情况"，他在接受《周日版法兰克福汇报》采访时表示。面对德国相对较低的死亡率，这位瘟疫学专家也警告大家不要过分乐观：这只是因为德国目前做的测试比较多，因此确诊人数也多，才使得死亡比例"相对"较低。

维勒还提醒道，像意大利目前这种呼吸机数量不足，有些病人无法得到及时治疗的问题，也有可能在德国出现。所以他强调，从医学角度来看，目前这种限制出行、保持社交距离的措施，应该尽可能长时间地实行。德国的疫情"目前仍然处于刚开始不久的阶段"。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情之下不忘团结 从3月底开始，德国一些联邦州开始收治欧洲其他国家如意大利或者法国的重症病人。另外，德国联邦军也派出改装的运输机前往意大利北部疫情最为严重的地区收运新冠病人。目前德国重症病房仍有一定的接诊能力。但根据德国科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）的表态，这种持续不了多久。德国的疫情"目前仍然处于刚开始不久的阶段"。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” “接触禁令”开始生效 3月23日 德国联邦政府宣布的“接触禁令”开始生效。要求在公共空间，最多两个人聚在一起，一家人或同住一处的人不在此限制之内。禁止在公共场所、私人场所以及公寓中举行大规模聚会、狂欢。并关闭全国所有餐馆、餐饮服务，但仍然允许送餐和取餐。"接触禁令"的第二天，北威州政府就向有关部门下达了一份对违规责任方的处罚标准，规定非家庭成员两人以上在公共场合聚集，每人将被处以200欧元罚款；聚众野餐，每人罚款250欧元；购买餐饮外卖后在距离餐馆50米范围以内"就地消费"也是违规行为，将被罚款200欧元。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



经济界权威忧心忡忡

包括安联集团、巴符州州立银行、德意志银行和复兴信贷银行等德国知名金融机构的宏观经济师普遍认为，德国的经济总产值今年可能会面临大约5%的倒退--这一衰退幅度大致相当于2009年全球金融危机造成的影响。德新社对这些首席经济学家进行的一份问卷调查得出了上述结论。而且这一结论是建立在德国5月初就大幅度恢复经济生产的计算模型基础之上的。在医学界看来，5月初恢复社会运营是相当乐观的预测。

防疫和经济之间的两难选择

而疫情高峰期已经结束，目前正在逐步复工的中国，也面临着防控疫情和恢复经济之间的两难境地。根据中国国家卫健委通报，3月28日0时到24时，中国境内一共新增45个确诊病例，其中44例境外输入病例，还有1例是本土病例。这引起了人们对于本地感染风险的关注。医学专家也都提醒民众，现在并没有到了可以摘掉口罩、任性玩耍的时候，仍然要提高警惕，尤其是对于无症状感染者。

据河南省卫生健康委通报，河南省新增的这例新冠肺炎本地确诊病例来自漯河市。 根据漯河市卫健委每天发布的政府信息通报显示，自2月19日漯河市新增一例确诊病例后，此后已经连续37天无新增病例。

对于这次突然出现的新增病例是如何感染的，漯河市卫健委尚未发布官方消息。但"健康时报"根据网上流传的消息报道，此人并没有和湖北省或者境外返回人员的接触史，只是曾经在发病前数日接触过平顶山市郏县的一个同学，后者在此后被确诊，而且是无症状感染者。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 食品捐赠减少 恐慌性购买不仅扫光了超市的货架, 也影响了公益性的食品捐赠。德国食品捐助慈善组织“餐桌”（die Tafel）负责人约臣·布鲁尔 (Jochen Brühl) 指出, 由于疫情爆发以来德国人抢购罐头以及其它不易腐坏的食品, 所以商店能捐给有需要的人士的物资变少了。在德国至少有150万人受惠於“餐桌”以及其他形式的慈善捐赠。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 没有观众的德甲? 德国卫生部长施潘（Jens Spahn）建议取消所有一千人以上的大型活动。德国足协表示, 准备谘询足球俱乐部, 是否可以在没有观众的情况下继续比赛; 更称健康才是“首位”。球迷已不得到埸观看周三由科隆对阵门兴格拉德巴赫的德甲赛事。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 文化活动被取消 文化交流受创, 大型展会和交易会因疫情爆发要取消或延後。受影响的包括莱比锡书展和欧洲规模最大的音乐界展会-法兰克福音乐展。俱乐部活动和画展都要推迟, 而德国电影和电视界的金摄影机年度颁奖典礼则延至11月。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 大多数学校仍如常上课 不像意大利, 德国的大部分学校仍然在上课, 当然发现有疫情或直接感染威胁的一些学校暂时停课。德国教师协会估计全国约有100间学校以及日托中心受到影响。巴登-符腾堡州的教育部长称该州正在评估推迟举行中学毕业考试的可能性。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 亚裔社区受殃及 源自中国的病毒加深了海外对亚裔人士的排斥情绪。不单是中餐馆, 亚洲餐厅和商店都表示生意大受影响。而具亚洲人外表特徵的人也会受到歧视。最近在莱比锡举行的一场德甲赛事中, 就有一群日本球迷被驱赶离埸。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 航班取消 因疫情爆发，德国汉莎航空已减少一半的航班数量, 至3月底, 总计150架飞机停飞, 并取消了约7100趟航班。汉莎表示, 计划削减今夏的班次。原因是, 人们减少出差, 更多人在家办公, 以及大家避免不必要的旅行。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 汽车产量下降 自一月份, 中国的汽车生产线已经关闭, 德国汽车巨头-大众汽车和戴姆勒等都表示, 新冠疫情对销售和生产都造成了打击。许多汽车制造商从中国采购电动汽车零件, 因此德国工厂的生产也被迫停摆。德国计划向公司补偿因疫情而造成的损失。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 稀少的游客 德国酒店与餐饮业工会主席吉多·佐利克（Guido Zöllick）称疫情 ''对德国旅游业的影响是严重的''。在最近的一份调查中, 有76.1%的协会成员称预订量急剧下降, 收入下降。在柏林, 德国议会大厦宣布禁止游客参观其玻璃圆顶, 直至另行通知。

新冠病毒如何影响德国人的生活? 边境检查 德国是继意大利丶法国之後欧洲感染确诊人数最多的国家。为阻止病毒继续扩散, 波兰和捷克都在与德接壤的边境设立检查站, 监测穿梭两国通勤者的体温。波兰计划将管制范围扩大至铁路和港口过境点。 作者: Martin Kuebler



雨涵（综合报道）