德国独立出版商如何求生存？

（德国之声中文网）当前的德国出版业正因为两大难题难以喘息：德国书业协会（Börsenverein des Deutschen Buchhandels）提出的一份研究显示，年龄在20岁至49岁的读者人数持续减少。图书市场正加速电子化。德国最大图书中盘批发商KNV（Koch, Neff und Volckmar）的破产更加剧情况恶化，首当其冲的是各个独立出版社。这样的情况令人担忧。

何为独立出版社？

在德国3000多家图书出版社中，三分之一是大众出版商，业务不涉及专业书籍或课本和教材。出版业的整体利润逾50亿欧元，其中九成五的利润是被7%的出版社瓜分。其余97%的出版社属于中小型独立出版社。这些公司多数充满出版热诚但资金有限，经营者只有寥寥数人，一年能出版的书籍不超过十本。

当然也有对"独立出版社"的正式定义：出版社不属于任何集团，没有专业的出版和营运结构，每年至少出版两本书。资金主要来源为印刷成本补贴的许多出版社则不能被归类为独立出版。此外，所谓的"独立"出版社，每年利润必须低于500万欧元--不过这项条件在多数中小出版社看来相当讽刺。

中盘商破产引发的危机

在业界巨头KNV集团倒闭后，许多独立出版社恐面临失去庞大年度销售额的窘境。其中的原因在于一个不可忽视的环节：中盘商一般是在交易30天后向大型出版社付账，但小型出版社要等到60日后才会收到货款；部分出版社甚至得等三个月后。KNV公司是在今年二月登记破产，对多数的独立出版社而言，这意味着去年圣诞节期间出售的书籍可能血本无归，而圣诞节往往是一年之中生意最好的时段。部分出版社的生存或将因此受到威胁。科勒维茨书店（Connewitzer Verlagsbuchhandlung）的汉培尔（Frauke Hampel）总结当前的情况表示："12月的营收可以维持一家出版社一年的生计，如果无法收到货款，就难以填补这个缺口。"

放弃还是继续？

"或许甩手不干才是聪明的选择。"Voland & Quist出版社的经营者在计算损失金额后，正在为出版社的未来作打算。他们是首个在出版社博客上公开亏损的出版社："尚未支付的账单超过6.5万欧，占年营业额的12%。我们原本可以用这笔款项支撑一整年的项目，印刷书籍、制作书封、翻译文本……"该出版社还写道，15年的出版工作可能因为他人引起的财政危机毁于一旦，但未来会鼓起勇气继续前行。

抵挡精神单一文化

多数小型出版社追求的并不仅仅是图书销量。库尔特-沃尔夫基金会（Kurt Wolff Stiftung）执行长于尔格斯（Britta Jürgs）指出："小型独立出版社的工作具有高度艺术以及社会价值。"2000年成立的库尔特-沃尔夫基金会致力于鼓励此类的出版工作，超过100名独立出版社经营者都在其朋友圈内。在年初的莱比锡书展上，该基金会宣布了年度两项大奖的得奖者。获得主要奖项的是墨林出版社（Merlin-Verlag）的梅耶尔（Andreas Meyer）。该出版社为德国最老牌的独立出版社之一，由梅耶尔经营逾60载。另外，库尔特-沃尔夫基金会还颁发了一个促进奖。

"许多小型独立出版社的存在，大幅决定了德国的文化多样性。"作为行业代表，德国书业协会如是形容小出版社的功能。德国政府也注意到出版业的严峻情况。2018年10月，即KNV公司破产的数月前，负责文化事务的国务部长格吕特斯（Monika Grütters ）宣布将设立德国出版奖。格吕特斯表示，独立出版社的存在能对抗大型书商"只追求能保证高销售数字的作品，造成精神单一文化"的情况。

出版奖的必要性

本周三（4月3日），有关单位公布了出版奖的具体详情以及逾一百万欧元的奖金总额。该奖分为三个类别，将于10月的法兰克福书展上颁发。三个主要奖项的奖金皆为6万欧元，近60个表现出色的出版社将获得优良奖章以及1万5000欧的奖励。年营业额超过300万的三家出版社则能获得优良奖章，但无额外奖金。

那些美轮美奂的德国图书馆 斯图加特市立图书馆 图中的是崭新的斯图加特市立图书馆，被看作是当地的文化中心，在2011年被设计出来。这个9层高的立方型建筑由浅灰色的玻璃纤维混凝土搭建而成，整体采用白色色调，大厅里唯一色彩丰富的就是壁上的书籍。夜晚时分，图书馆会将五彩灯光打在书籍上。

那些美轮美奂的德国图书馆 安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆 安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆位于德国魏玛，已经有250年的历史。该馆以这位公爵夫人命名，是因为她让宫廷收藏的珍贵书籍得以在1776年转移至这座洛可可风格的图书馆。2004年的一场大火让该图书馆部分被毁，经过了三年的修缮才再次对外开放。

那些美轮美奂的德国图书馆 奥斯特公爵图书馆 奥斯特公爵图书馆位于德国下萨克森州的沃尔芬比特尔，是当今世界上最古老的图书馆之一，其图书也保存完整。1572年，当时的统治者吕讷堡公爵将居所的一部分改建为图书室，成为该馆雏型。此后，热爱收藏图书的奥斯特公爵将其大量的藏书捐给图书馆，图书馆也因此以他的名字名命。

那些美轮美奂的德国图书馆 语言学（福斯特）图书馆 由于它类似人脑的特别形状，这座图书馆在柏林被人称作“大脑”。该馆在2005年对外开放，收有柏林自由大学大量哲学类、文史类书籍，更因为其特别的建筑风格成为柏林一景。设计该馆的是国际著名建筑师福斯特（Norman Foster）。

那些美轮美奂的德国图书馆 上劳西茨科学图书馆 上劳西茨科学图书馆位于德国最东部、毗邻波兰的城市格尔利茨，已经有210年的历史。这里收有14万册书籍，涵盖历史、文化、自然、社会等多方面。其新古典主义风格的图书馆简约而温暖，也令人印象深刻。

那些美轮美奂的德国图书馆 洪堡大学图书馆/雅各布-威廉·格林中心 “雅各布和威廉·格林中心”是柏林洪堡大学的一部分，于2009年落成，包含图书馆和计算机中心两部分。图书馆位于这座大楼中心部分，其建筑师杜德乐（Max Dudler ）表示，巨大的场馆和特定的设计让读者感觉似乎坐在苍穹下。

那些美轮美奂的德国图书馆 巴伐利亚国立图书馆 巴伐利亚国立图书馆是一座享誉全球的顶级国际学术图书馆，收藏了1000万册书籍，其中也包括16世纪中期的“老古董”。该馆在1832年至1843年期间建成，在二战中几乎完全被毁，其修复历经数年。

那些美轮美奂的德国图书馆 柯伦巴艺术博物馆的图书室 科隆柯伦巴艺术博物馆的图书室无法与和上面那些图书馆同日而语。然而木制风格墙壁以及可以瞭望科隆老城的完美视野非常适合人们读书、冥想。这里有展册，也有各式各样的小说、儿童书和艺术书籍。



多数的独立出版社认为，通过奖项进行结构性资助是必要方式，瑞士和奥地利皆已实行这样的措施。瑞士出版社Die Brotsuppe的艾许巴赫（Ursi Anna Aeschbacher）代表瑞士独立出版协会"Swips"对德国的做法表示支持，并分享瑞士的经验称："独立出版社绝对需要资助。唯有如此，我们这些民主国家才能确保生活在此的作者（无论国籍）能出版作品。否则市面上只会剩下大型出版社的书籍，这是我们不乐见的。"

柏林的edition.FotoTapeta出版社经营者罗斯特克（Andreas Rostek）盼望未来的出版奖不仅是杯水车薪。"小出版社在深度探索文学和历史时扮演着敏锐的探测与发现者的角色，它们无可取代。"他认为，此类出版奖项的重点在于其经济作用。"举例而言，我们有与白俄罗斯接触的良好渠道，并致力推动欧洲的文化工作，但是几乎得不到资助。出版社必须投入大量心力，才能推动欧洲各国的交流。如果此类的出版社活动能够获得资助，我觉得是好事。"

资助民主价值

库尔特-沃尔夫基金会的评委认为，罗斯特克通过出版工作"拉近东欧国家所生活的世界"，因此将今年的库尔特-沃尔夫促进奖颁发给他。"独立出版社为大众带来许多被大出版商置之不理的作品"， 罗斯特克如是说。"例如，我们将库尔巴克（Moyshe Kulbak）的著作从意第绪语翻译过来；或者是在波兰极为知名的比亚沃谢夫斯基（Miron Białoszewski），他在德国几乎默默无闻。小出版社如果觉得这些作品优秀，便会投入制作。"

库尔特-沃尔夫基金会的于尔格斯希望，除了该基金会的奖项以及文化部门推出的出版奖外，未来能通过两种奖项，分别强化独立出版社的社会及文化重要性。"通过资助，我们所投资的是主流之外的珍品、那些刺耳的声音和新思想家。" 于尔格斯表示："我们最终投资的是文化多样性以及民主价值。"