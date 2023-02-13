德国狂欢节游行 德式创意讽刺政客时事

又是一年618：被捂住的李佳琦和钱包

今年的618，没有中国“带货一哥”李佳琦的口红秀。这位以美妆护肤出道的带货网红因6月3日直播间出现的坦克冰激淋蛋糕，遭到中国当局的全面封杀。同时在新冠封控措施的影响下，中国民众今年的618更愿意“捂紧钱包”。