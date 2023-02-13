德国狂欢节游行 德式创意讽刺政客时事

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德国科隆等西部城市每年狂欢节的重头戏：玫瑰星期一花车大游行盛大登场。一如以往，今年的花车主题也多与新闻时事相关。许多参与者借此机会，以创意大肆讽刺政治家和各国领导人。今年科隆狂欢节的官方口号是：真是场闹剧！真是个马戏团！ （Wat e Theater! Wat e Jeckespill!）
俄罗斯总统普京、中国领导人习近平和伊朗最高领袖哈米尼等人出现在科隆花车行列中，他们头上都钉着一块木板。这是呼应德语的歇后语「Ein Brett vor dem Kopf haben」，嘲讽他们头顶「榆木疙瘩」，不讲道理，无法认清显而易见的事情。
杜塞尔多夫的花车嘲讽自家总理肖尔茨是「脑袋空空」的总理（Kanzler Hohlaf Scholz），巧妙地结合肖尔茨的名字「奥拉夫」（Olaf）和德语形容词「空洞」（hohl） 。
以色列和巴勒斯坦恐怖组织哈马斯之间的冲突仍未停歇，这辆花车形象地讽刺哈马斯在面对以色列坦克时，将平民推上前线当盾牌。
美国前总统特朗普的巨型人偶一手拿着剪刀，另一手举着被剪成纳粹标志的美国国旗——讽刺特朗普的极右意识形态。
另一辆与特朗普有关的花车描绘了特朗普在一名乌克兰士兵背后捅刀的场景。这位共和党的美国总统热门人选曾威胁说，如果他再次当选总统，将削减美国对乌克兰的军事援助。此举将严重削弱基辅继续抵御俄罗斯入侵的能力。
说到乌克兰，科隆的这辆花车描绘了一脸疲惫的乌克兰总统泽连斯基手持北约头盔的形象，并配以莎士比亚作品《哈姆雷特》中的双关语：To be or NATO be？
在普京试图吞并乌克兰之际，这辆花车连续第二年出现在狂欢节上，重申了艺术家希望向普京传达的信息：「被乌克兰呛死吧！」
各国高层手忙脚乱地处理全球范围内的冲突，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）成为代表人物之一，她因经常高调出访全球热点地区而引人瞩目。这辆花车将她描绘成「瓷器店里的大象」（Der Elefant im Porzellanladen），暗指她漫无目的地四处横冲直撞，其「价值导向的外交政策」造成了混乱。
德国各地近日纷纷发起反对极右翼政党选项党（AfD）的示威活动，该党目前在德国支持度民调高居第二。 一辆花车上展示着小丑伸手揭开选项党的微笑面具，露出纳粹领袖希特勒的惊悚面孔。
科隆这辆花车将右翼得势的责任归咎于德国现任政府执政不力，才让选项党获得了更多人的支持。由社民党、亲商的自民党和绿党组成的执政联盟通常被称为交通灯政府。在这里，他们忙着给选项党领导人魏德尔（Alice Weidel）加油打气。
在全球面临如此多问题的情况下，一些游行参与者认为，气候变化这个严重的问题被忽视了。在这辆花车上，「媒体」专注于报导「战争」，而与此同时，「2023年是有记录以来最热的一年」却在拍着他的肩膀说：「看看这里！」
狂欢节主场、德国人口最多的北威州（NRW）州长伍斯特（Hendrik Wüst）参加了在科隆举行的游行。他说：「这个时间点并不轻松，所以找点乐子也不错」，并称赞狂欢节是对多元化的庆祝。
俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后，对俄罗斯天然气的严重依赖，曾一度令德国陷入被动。为了不让这样的悲剧重演，德国朝野也在就如何调整对华经贸关系吵得喋喋不休。
法国作曲家埃克托·柏辽兹是法国浪漫乐派的主要代表人物，请听他创作的《罗马狂欢节序曲》，由图卢兹国家管弦乐团演奏。
70年前，《德国之歌》（ Deutschlandlied ）第三段被定为德意志联邦共和国国歌内容。其实，这首歌的历史要久远得多——且不乏争议。
今年的618，没有中国“带货一哥”李佳琦的口红秀。这位以美妆护肤出道的带货网红因6月3日直播间出现的坦克冰激淋蛋糕，遭到中国当局的全面封杀。同时在新冠封控措施的影响下，中国民众今年的618更愿意“捂紧钱包”。
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