 德国犹太歌手涉虚报「反犹主义」遭控诽谤 | 文化经纬 | DW | 02.04.2022

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文化经纬

德国犹太歌手涉虚报「反犹主义」遭控诽谤

德国歌手吉尔（Gil Ofarim）去年10月在网上发布了一段视频，声称他受到一名酒店员工的反犹太主义对待。现在，德国检察官指控他对此事件的陈述为虚报。

Gil Ofarim

相关调查人员说，事件并没有像吉尔描述的那样发生

（德国之声中文网）德国检察官周四（3月31日）表示，歌手吉尔在去年10月初声称受到一名酒店员工的反犹太主义对待后，遭指控「错误的怀疑和诽谤」。莱比锡检察官办公室说，经过全面调查后发现「没有证据」支持吉尔的说法，并得出结论：该事件并没有像这位歌手描述的那样发生。

事件的经过是什么？

去年，吉尔在社交媒体上发布了一段视频，声称莱比锡威斯汀酒店的工作人员命令他收起戴在脖子上的大卫之星项链。当时，这段视频在德国各地，特别是在犹太社区引发了愤怒，人们声援吉尔，抨击反犹主义；而一些反法西斯活动人士则在威斯汀酒店组织了抗议活动。

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus vor dem Hotel Westin Leipzig

反法西斯人士在威斯汀酒店外抗议

酒店：没有客观迹象显示员工触法

陷入反犹指控的莱比锡威斯汀酒店事后曾交由律师介入调查，重新还原当晚的过程，随后发布了一份专家意见，得出的结论是没有「客观」迹象显示，涉事员工涉嫌触犯刑事或劳动法。

检察官说，针对该酒店工作人员的调查现已撤销，并补充说，该歌手在发布视频时「知道它是虚假的，并会对酒店员工产生诽谤性后果」。在事件发生后的几周内，德国媒体公布的监控录像似乎没有支持他的说法，吉尔佩戴大卫之星项链的画面并不清晰，使得他对此事件的说法受到了检视。

在德国长大，自称是个「世俗犹太人」的吉尔，告诉德国《图片报》：「我不知道我是把链子戴在衣服外面还是下面。但这与此无关，这与身为犹太人有关。」

检察官随后对这位歌手提出了诽谤指控，莱比锡地区法院现在必须决定是否同意对吉尔提出指控。

（德新社、法新社）

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