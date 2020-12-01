 德国特里尔车撞人事件 市长: 黑暗的一天 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2020

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时政风云

德国特里尔车撞人事件 市长: 黑暗的一天

12月1日下午，德国西部的特里尔市发生一起男子将车驶入徒步区的意外事件，至少有5人死亡及15人受伤。德国政府各界齐声对此事件表示震惊。

Deutschland | Trier | Auto erfasst Fußgänger in Fußgängerzone

特里尔市的攻击事件发生于12月1日下午。

(德国之声中文网) 德国西部城市特里尔12月1日下午发生一起车撞人的意外事件。一名51岁男子将一辆汽车以「蛇行」方式高速驶入行人徒步区，造成至少5人死亡，以及15人受伤。其中一个不幸丧命的是一名9周大的婴儿。当局表示，该男子已被逮捕。

政府的讯息显示，该名男子来自特里尔地区，他并无犯罪前科。他在意外发生後的第一时间便被警察逮补，他所开的车辆也被查扣。不幸丧名於这场意外的9周大婴儿的母亲也在事件中受伤，她正在医院接受治疗。其他的受害者还包含一名73岁妇女丶一名45岁男子和一名25岁妇女。

特里尔警方副主席安克纳 (Franz-Dieter Ankner) 表示，他们都是特里尔市的居民。警方说，这辆车是该男子借来的一辆路虎的运动型多功能车。他并无固定的住址。在袭击前几天，他似乎一直住在车里。

无迹象证明有恐怖主义动机

目前还不清楚这名男子为什么要开车驶入行人徒步区。不过，调查人员表示，这名男子似乎确实有意伤害公众，因为他刻意以蛇行的方式行车，以便撞击沿途行走的人。

Tote nach Vorfall mit Auto in der Trierer Innenstadt | PK | Innenminister Roger Lewentz und Oberbürgermeister Wolfram Leibe

莱茵兰-法尔茨州总理马卢-德雷尔 (Malu Dreyer) 对她家乡特里尔发生的事件表示震惊，她称今天对特里尔市和德国来说是「可怕的一天」。

检察官弗里岑 (Peter Fritzen) 向记者表示，这名男子被捕后经过检测，血液中的酒精含量很高。他还说，这名男子可能患有精神疾病，将接受精神评估。

弗里岑说：「我们没有迹象证明这场攻击是由恐怖主义丶政治或宗教动机造成的。」特里尔政府已敦促公众避免散布有关该事件的谣言，并表示他们将依据调查进度继续公开信息。

对特里尔来说是「黑暗的一天」

目击者描述了事发当下的恐怖情况，形容该辆车故意撞破了特里尔市的地标附近的购物区，撞到了沿途的行人。特里尔市市长莱博（Wolfram Leibe）1日下午在新闻发布会上表示，对特里尔市来说，12月1日是「黑暗的一天」。

市长莱博说：「我刚刚走过市中心，这实在是太可怕了。」市长忍着泪水说。

莱博说，周三将在着名的地标Porta Nigra附近设立纪念碑，让人们向受害者和这座城市表示声援。他说：「这些人做了什么？他们只是想去城市里购物，现在却不幸丧命了。」

攻击事件「撼动」了德国

DW.COM

在德国西部城市特里尔，一辆汽车周二冲入步行区，造成了至少两人丧生、多人受伤。目前，肇事司机已经被捕。而案发背景尚且不详。

在德国，平均每天都会发生一起男性试图杀死女性伴侣或者前伴侣的刑事案件。平均每三天就有一名女性被伴侣或者前伴侣杀害。随着此类案件数量的增加，维权人士抱怨司法对罪犯的惩罚太轻。

1945年，纳粹德国战败后，盟军在纽伦堡对战犯进行了审判。这被描述为“历史上最伟大的审判”。这场审判也对国际法也形成了重大影响。

莱茵兰-法尔茨州总理马卢-德雷尔 (Malu Dreyer) 对她家乡特里尔发生的事件表示震惊，她称今天对特里尔市和德国来说是「可怕的一天」。她说：「我向死者的亲属表示最深切的同情，我也祝愿所有受伤的人早日康复。」

该州的内政部长罗杰-莱文茨 (Roger Lewentz) 则说，这起事件「撼动了整个德国」。德国总理默克尔对遇难者及其亲属表示同情和怜悯。

默克尔的发言人赛伯特 (Steffen Seibert) 在推特上发布一份声明，写道：「来自特里尔的消息让我非常难过。我对受害者的亲属表示同情。」她补充说，她也惦记着那些受伤和受事件影响的人。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社) 

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