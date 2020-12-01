德国特里尔车撞人事件 市长: 黑暗的一天

(德国之声中文网) 德国西部城市特里尔12月1日下午发生一起车撞人的意外事件。一名51岁男子将一辆汽车以「蛇行」方式高速驶入行人徒步区，造成至少5人死亡，以及15人受伤。其中一个不幸丧命的是一名9周大的婴儿。当局表示，该男子已被逮捕。

政府的讯息显示，该名男子来自特里尔地区，他并无犯罪前科。他在意外发生後的第一时间便被警察逮补，他所开的车辆也被查扣。不幸丧名於这场意外的9周大婴儿的母亲也在事件中受伤，她正在医院接受治疗。其他的受害者还包含一名73岁妇女丶一名45岁男子和一名25岁妇女。

特里尔警方副主席安克纳 (Franz-Dieter Ankner) 表示，他们都是特里尔市的居民。警方说，这辆车是该男子借来的一辆路虎的运动型多功能车。他并无固定的住址。在袭击前几天，他似乎一直住在车里。

无迹象证明有恐怖主义动机

目前还不清楚这名男子为什么要开车驶入行人徒步区。不过，调查人员表示，这名男子似乎确实有意伤害公众，因为他刻意以蛇行的方式行车，以便撞击沿途行走的人。

检察官弗里岑 (Peter Fritzen) 向记者表示，这名男子被捕后经过检测，血液中的酒精含量很高。他还说，这名男子可能患有精神疾病，将接受精神评估。

弗里岑说：「我们没有迹象证明这场攻击是由恐怖主义丶政治或宗教动机造成的。」特里尔政府已敦促公众避免散布有关该事件的谣言，并表示他们将依据调查进度继续公开信息。

对特里尔来说是「黑暗的一天」

目击者描述了事发当下的恐怖情况，形容该辆车故意撞破了特里尔市的地标附近的购物区，撞到了沿途的行人。特里尔市市长莱博（Wolfram Leibe）1日下午在新闻发布会上表示，对特里尔市来说，12月1日是「黑暗的一天」。

市长莱博说：「我刚刚走过市中心，这实在是太可怕了。」市长忍着泪水说。

莱博说，周三将在着名的地标Porta Nigra附近设立纪念碑，让人们向受害者和这座城市表示声援。他说：「这些人做了什么？他们只是想去城市里购物，现在却不幸丧命了。」

攻击事件「撼动」了德国

莱茵兰-法尔茨州总理马卢-德雷尔 (Malu Dreyer) 对她家乡特里尔发生的事件表示震惊，她称今天对特里尔市和德国来说是「可怕的一天」。她说：「我向死者的亲属表示最深切的同情，我也祝愿所有受伤的人早日康复。」

该州的内政部长罗杰-莱文茨 (Roger Lewentz) 则说，这起事件「撼动了整个德国」。德国总理默克尔对遇难者及其亲属表示同情和怜悯。

默克尔的发言人赛伯特 (Steffen Seibert) 在推特上发布一份声明，写道：「来自特里尔的消息让我非常难过。我对受害者的亲属表示同情。」她补充说，她也惦记着那些受伤和受事件影响的人。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社)

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