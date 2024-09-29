德国特斯拉工厂病假率超高 人事部对病假员工突击家访引争议

(德国之声中文网)据德国《商报》报道，特斯拉位于德国勃兰登堡州格林海德（Grünheide）的工厂今年8月工人病假率高达17%。9月虽有所下降，但依然高达11%。该厂雇员总数为1.2万人。

据《商报》掌握的工厂内部会议录音所示，工厂开始对请病假的员工进行突击家访。

该厂人事部负责人戴姆勒（Erik Demmler）说，企业并不是怀疑所有请病假的员工。 他在接受《商报》采访时说：“我们简单地挑选了30名请病假请了很长时间的员工。我们发现的情况非常非常复杂。”他表示，一些员工当着他的面关上了门，其他人则威胁要报警。他声称自己感受到“潜在的攻击性”。

戴姆勒在公司内部会议上通报了员工缺勤率。今年第32周（即8月初）达到了15%，第33周更是达到了17%。随后格伦海德的工厂关闭了两周。9月份，固定员工的缺勤率为10%到11%。工厂方面表示。雇佣的临时工数量超过1500人，他们在相同的条件下工作，病假率仅为2%。

《图片报》报道称，去年7月，特斯拉格林海德厂厂长逖里希（André Thierig） 在一次工作会议上就曾抱怨过员工“过度懒惰”。逖里希当时说：“我们不会容忍一些人累死，一些人懒死。”他说，他的工厂里没有空间容纳那些早上“起不来床”的人。

据报道，特斯拉格林海德厂计算未来向缺勤率低的员工提供奖励。缺勤率低于5%的员工可以获得1000欧元的奖金。厂长逖里希表示，目前已经看到“改善的效果”，未来也不排除再开展“家访”行动。

德国最大的工会组织IG Metall工会柏林-勃兰登堡-萨克森州地区负责人舒尔茨 (Dirk Schulze) 认为，对特斯拉员工进行家访是针对超级工厂病假率采取的又一个荒谬行动。他指出，该工厂的病假率长期以来明显高于平均水平。他说：“如果工人人手不足，生病的工人就会承受压力，而那些仍然健康的工人就会因额外的工作而负担过重。如果工厂管理层真的想降低病假率，他们就应该打破这种恶性循环。”

特斯拉格林海德工厂员工请病假比例过高一事也引起了首席执行官马斯克的关注。他在社交平台X上表示，将对此事进行调查。

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