德国特斯拉工厂又出事！极端分子纵火致停产

（德国之声中文网）停电造成柏林附近格林海德的特斯拉工厂停电后，警方已经开始就纵火嫌疑展开调查。此前已有多家媒体报道称，由于停电，欧洲唯一一座特斯拉工厂已经从周二（3月5日）凌晨开始停产。报道称，特斯拉厂区已经进行了疏散。

勃兰登堡东部一座电塔失火，造成了周边地区停电。警方发言人表示："我们正在就纵火嫌疑展开调查。"特斯拉方面表示，他们从有关当局获得消息称，这是一次纵火事件。

特斯拉还表示，已经为保障生产设施的安全采取了一切必要的措施。该公司还表示，已同供电公司进行了沟通，一般认为，短期内恢复供电，从而恢复生产的可能性不大。

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当被问及特斯拉厂区周边的抗议行动是否同本次停电事件有关时，政府部门并没有做出回应。

从上周四开始，大约一百名示威者占领了特斯拉厂区附近的一处林地。如果特斯拉扩建厂区的计划一旦得到批准，这片树林将遭砍伐。这些示威者在树干高处搭建了小木屋，并宣布将在此长期坚守，阻止特斯拉的扩建计划。格林海德的一项民间倡议组织也对特斯拉的扩建计划表示反对，并对占领林地的示威者表示声援。

格林海德的特斯拉工厂大约于两年前建成投产，拥有员工大约12500人。环保人士批评说，特斯拉工厂建在了水资源保护区。在格林海德进行的一次民调显示，大多数居民都反对特斯拉的扩建计划。

极端左翼组织声称放火烧毁电塔

被归类为左翼极端分子的"火山组织"（Vulkangruppe）在周二声称，对特斯拉工厂附近的"电力供应袭击"负责，以抗议这家美国汽车制造商。该组织在一封信中写道："我们今天破坏了特斯拉"。

早在2021年，"火山组织"就涉嫌对特斯拉建筑工地的供电系统实施纵火袭击。当时，他们在网站Indymedia.org上指责特斯拉既不环保，也不关乎社会公众的福祉。

2021年宪法保卫局就在报告中提到了该组织。该报告还指出，近年来左翼极端分子多次以"火山团体"的名义在柏林实施纵火袭击。

飞越德国特斯拉

（德新社，路透社，德广联）

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