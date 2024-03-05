 德国特斯拉工厂又出事！停电导致停产 | 德国新闻 | DW | 05.03.2024

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德国特斯拉工厂又出事！停电导致停产

因输电设施着火造成停电，事发地附近的特斯拉工厂已经宣布停产。警方已开始就故意纵火嫌疑展开调查。一段时间以来，特斯拉的扩建计划招致了环保人士和当地居民的反对。

因停电 特斯拉宣布停产

因停电 特斯拉宣布停产

（德国之声中文网）停电造成柏林附近格林海德的特斯拉工厂停电后，警方已经开始就纵火嫌疑展开调查。此前已有多家媒体报道称，由于停电，欧洲唯一一座特斯拉工厂已经从周二凌晨开始停产。报道称，特斯拉厂区已经进行了疏散。

勃兰登堡东部一座电塔失火，造成了周边地区停电。警方发言人表示："我们正在就纵火嫌疑展开调查。"特斯拉方面表示，他们从有关当局获得消息称，这是一次纵火事件。

特斯拉还表示，已经为保障生产设施的安全采取了一切必要的措施。该公司还表示，已同供电公司进行了沟通，一般认为，短期内恢复供电，从而恢复生产的可能性不大。

更多阅读——“几乎每天出事”: 特斯拉德国工厂安全事故频发

环保人士在特斯拉厂区附近林区安营扎寨，反对因扩建厂区而砍伐森林。

环保人士在特斯拉厂区附近林区安营扎寨，反对因扩建厂区而砍伐森林。

当被问及特斯拉厂区周边的抗议行动是否同本次停电事件有关时，政府部门并没有做出回应。

从上周四开始，大约一百名示威者占领了特斯拉厂区附近的一处林地。如果特斯拉扩建厂区的计划一旦得到批准，这片树林将遭砍伐。这些示威者在树干高处搭建了小木屋，并宣布将在此长期坚守，阻止特斯拉的扩建计划。格林海德的一项民间倡议组织也对特斯拉的扩建计划表示反对，并对占领林地的示威者表示声援。

格林海德的特斯拉工厂大约于两年前建成投产，拥有员工大约12500人。环保人士批评说，特斯拉工厂建在了水资源保护区。在格林海德进行的一次民调显示，大多数居民都反对特斯拉的扩建计划。

飞越德国特斯拉

（德新社，路透社）

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