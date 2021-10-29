德国物价继续飞涨 大宗贸易价格创47年纪录

（德国之声中文网）根据这一数字，德国上一次更高上涨率还是在受全球首次石油危机影响的 1974 年 6 月。当时，价格同比上涨 13.3%。今年以来，大宗贸易批发价格增速加快，尤其是第三季度更显著加速：7、8 月份的上涨幅度分别为 11.3%和12.3% 。

鉴于大宗贸易是制造商和终端客户之间的枢纽，因此，这种发展被视为显示未来通胀趋势的风向标。目前，通胀率为 4.1%，高于 1993 年以来的水平。专家称， 至今年年底，通胀率还会继续向 5% 迈进。

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受新冠疫情影响 德国物价水平一路攀升（资料图片）

统计专家解释说，与 2020 年 9 月相比，批发价格大幅上涨，一方面是由于当前诸多原材料和中间产品价格大幅上涨；另一方面，是因当时新冠危机大爆发期间价格水平非常低，显现基数效应。

专家们指出，一个重大价格驱动因素是矿石、金属和金属中间产品价大幅趋贵：上涨 62.8%。石油产品的成本则比去年同期增加了 42.3%。废料和残余材料的批发价增84.6%；原木和锯材的批发价增长也尤为强劲（+54.6%）；谷物、生烟草、种子和动物饲料也越来越贵（+23.9%）。

由于全球经济从新冠大流行瘟疫导致的衰退中迅速复苏，众多产品价格迅速上涨。全球各大经济体，尤其是启动了庞大经济刺激计划的美国和中国，预期今年会有强劲增长。

（路透社）

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