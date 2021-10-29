 德国物价继续飞涨 大宗贸易价格创47年纪录 | 经济纵横 | DW | 12.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德国物价继续飞涨 大宗贸易价格创47年纪录

德国联邦统计局周二（10月12日）发布数据显示：9 月份，德国大宗贸易批发售价同比增加13.2%，为 47 年来最高水平。

大宗商品批发价格的创纪录上涨 早晚会体现在消费品价格上（资料图片）

大宗商品批发价格的创纪录上涨 早晚会体现在消费品价格上（资料图片）

（德国之声中文网）根据这一数字，德国上一次更高上涨率还是在受全球首次石油危机影响的 1974 年 6 月。当时，价格同比上涨 13.3%。今年以来，大宗贸易批发价格增速加快，尤其是第三季度更显著加速：7、8 月份的上涨幅度分别为 11.3%和12.3% 。

鉴于大宗贸易是制造商和终端客户之间的枢纽，因此，这种发展被视为显示未来通胀趋势的风向标。目前，通胀率为 4.1%，高于 1993 年以来的水平。专家称， 至今年年底，通胀率还会继续向 5% 迈进。

延伸阅读：巧妇难为无米之炊 德国经济面临滞胀？

受新冠疫情影响 德国物价水平一路攀升（资料图片）

受新冠疫情影响 德国物价水平一路攀升（资料图片）

统计专家解释说，与 2020 年 9 月相比，批发价格大幅上涨，一方面是由于当前诸多原材料和中间产品价格大幅上涨；另一方面，是因当时新冠危机大爆发期间价格水平非常低，显现基数效应。

专家们指出，一个重大价格驱动因素是矿石、金属和金属中间产品价大幅趋贵：上涨 62.8%。石油产品的成本则比去年同期增加了 42.3%。废料和残余材料的批发价增84.6%；原木和锯材的批发价增长也尤为强劲（+54.6%）；谷物、生烟草、种子和动物饲料也越来越贵（+23.9%）。

由于全球经济从新冠大流行瘟疫导致的衰退中迅速复苏，众多产品价格迅速上涨。全球各大经济体，尤其是启动了庞大经济刺激计划的美国和中国，预期今年会有强劲增长。

（路透社） 

 

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

全球供应短缺 德国9月份通胀率达4.1%

德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。  

供应链受扰 德国汽车产业陷入困境

德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。  

评论：一个叫做通货膨胀的幽灵

我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。  

相关内容

ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国通胀飙至28年新高 欧央行维持零息政策不变 29.10.2021

由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。

Hamburg, Hafen, Elbe, Kräne im Container Terminal Burchardkai, Brücke zum Anleger am Fischmarkt, | Verwendung weltweit

巧妇难为无米之炊 德国经济面临滞胀？ 08.10.2021

德国工业界坏消息不断：先是订单显着下降，现在是生产本身。供应链问题日趋严重，危及经济复苏。

Foto von einer älteren Frau, die ihre Hände am Kaminofen mit offener Gasflamme wärmt, 10. Feb 2012; Copyright: DW/N.Martin

欧盟：能源飙升导致更多家庭陷入“能源贫困” 18.10.2021

欧盟劳工专员施密特(Nicolas Schmit)发出警告，今年冬天，无力负担家庭取暖费用的人数预计会上升。全球能源价格上涨也让供暖成本大幅飙升。

广告

“我们正在下沉”

图瓦卢是一个有可能因气候变化而消失的太平洋岛国。该国外交部长站在过膝的海水中，向正在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会发出呼吁。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  