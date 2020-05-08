德国牧师在中国使馆门前举办朗诵会纪念刘晓波

（德国之声中文网）来自杜塞尔多夫的人权牧师罗兰德·库纳（Roland Kühne）表示，朗诵会从周日（6月21日）早6点开始，持续12小时。朗诵会上参与者朗读刘晓波本人以及其他人权人士书写的文章及书信。库纳说，这一活动的目的是为了提醒人们，如果刘晓波还在世，那么今天原本应是他刑满出狱的日子。他说，来自香港和美国的华人也通过视频网络会议的形式参与了朗诵会。

2008年，刘晓波发起与参与起草了《零八宪章》。同年12月，他被以"涉嫌煽动颠覆国家政权罪"刑事拘留。次年年底，北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处刘晓波有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年10月，刘晓波在服刑期间获得当年的诺贝尔和平奖。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 领奖台上的空椅子 2010年，诺贝尔奖委员会宣布将诺贝尔和平奖颁发给狱中的刘晓波。由于家人也无法代为领奖，在2010年12月在挪威奥斯陆举行的颁奖典礼上，人们为刘晓波放置了一把空椅子，并将获奖证书和奖章放在椅子上。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 煽动颠覆国家政权罪 因起草《零八宪章》被捕入狱的刘晓波于2009年12月被北京当局以"煽动颠覆国家政权罪"判处11年监禁。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 刘晓波获德国笔会奖 刘晓波获诺贝尔和平奖之前，德国笔会宣布将该年度赫尔曼·凯斯滕奖（Herrmann -Kersten-Preis）授予中国作家刘晓波。德国笔会主席约翰诺·斯特拉瑟尔（Johano Strasser）和替刘晓波领奖的时任独立中文笔会主席廖天琪。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 这个奖属于六四亡灵 当刘霞告诉刘晓波，他获得了2010年诺贝尔和平奖时，刘晓波流着眼泪说出的第一句话就是，这个奖应当属于六四亡灵。刘晓波曾明确表示，六四民主运动以及这场运动被血腥镇压的结局改变了他的人生轨迹。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 那个时代，那个地方：广场四君子 1989年6月2日，刘晓波（中间手持麦克风者）、周舵、高新和侯德健4人来到天安门广场，开始绝食。他们表示，绝食是为了抗议戒严和军管，呼吁学生和政府以和平谈判、协商对话来解决双方对立。此后，被称为“四君子”的他们一直待在广场，直至六四凌晨。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 “我一定要坚持” 刘晓波曾说，为了给这些亡灵讨回公道，我作为幸存者对这些死者有一份没办法放下的责任。只要六四这件事没有得到公正的评价， 我一定要替他们做。不管效果怎样，我一定要坚持。" 这是刘晓波2000年夏天在家中与作家贝岭。多年之后，贝岭成为《刘晓波传》作者。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 纽约举办刘霞个人摄影展 刘晓波获得诺贝尔和平奖后不久，夫人刘霞便遭到软禁。2012年美国纽约举办了题为“沉默的力量”（The Silent Strenth）的个人摄影展。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 米勒朗诵刘霞的作品 德国诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒（Herta Mueller）是刘晓波文学活动在柏林的主要推动者和支持者。这名出生和成长于罗马尼亚的作家对专政和独裁有着亲身且独到的见解。这是她在柏林文学节期间朗诵刘霞的一首诗歌。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 从未被遗忘 柏林国际文学节多次以刘晓波和刘霞为主题举办讨论会。这是2016年的一次会议现场，邀请的嘉宾从左至右：独立中文笔会主席廖天琪、前德国驻华大使史坦泽（Volker Stanzel）、作家廖亦武和翻译。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 肝癌晚期 2017年6月底，关押诺贝尔和平奖获得者刘晓波的锦州监狱证实，刘晓波被发现罹患肝癌，已经办理保外就医。据称一个“由8位国内知名肿瘤专家参加的医疗救治小组”为刘晓波制定了治疗方案。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 海外就医的愿望 2017年7月3日，中国国家主席习近平到访德国前夕，德国联邦政府发言人在记者会上表示，德国政府已注意到有关刘晓波及其夫人到国外进行治疗的愿望，并“希望刘晓波能得到一切必要的治疗手段”。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 德美医生会诊 2017年7月8日，负责救治刘晓波的中国医大一院发布了题为“美德专家称刘晓波到国外也没有更好的办法”的短消息。7月9日，前往中国参与会诊的一名德国医生和一名美国医生发表声明称， 他们相信刘晓波可以转运到国外接受治疗，但必须尽快进行。网上出现的相关会诊视频引起德方抗议。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 院方：病情垂危 2017年7月11日，美国重申欢迎刘晓波赴美接受治疗。7月12日，中国医大一院罕见地在同一天内两次发布病情通报。下午的通报称，刘晓波“病情垂危”，医院正全力抢救。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 缅怀晓波 2017年7月13日，刘晓波因为肝癌引发多重器官衰竭在沈阳病逝，享年61岁。在社交媒体上，很多人缅怀这位民主斗士。



2017年6月，刘晓波因确诊肝癌晚期而获准保外就医。一个月后，7月13日，刘晓波病情恶化并因多重器官衰竭，经抢救无效病逝，终年61岁。

牧师库纳在接受基督教新闻社采访时表示，他在中国大使馆门前组织这场朗诵会的目的也是提醒人们目前仍在中国被关押的作家、异见人士以及武汉新冠疫情爆发后失踪的三名公民记者。

2017年，牧师库纳还曾组织280名中学生前往柏林，在中国大使馆门前举行示威。抗议活动目的是为了纪念去世的刘晓波以及敦促中国官方恢复刘晓波的妻子刘霞的人身自由。