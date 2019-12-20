德国版“瑞幸咖啡”？Wirecard涉嫌造假股价暴跌

（德国之声中文网）菲律宾央行表示，德国电子支付公司Wirecard账本上缺少的近20亿欧元并不在菲律宾。央行行长迪奥克诺（Benjamin Diokno）明确表示，首批报告证实，Wirecard在菲律宾银行根本没有任何资金。

菲律宾银行指控造假

上周五（6月19日），菲律宾联合银行（BDO Unibank）和群岛银行（BPI）双双声明，这家德国达克斯金融康采恩非其客户。群岛银行称，Wirecard外部审计公司递交的相关文件乃属伪造，银行将继续调查此案。联合银行亦表示，Wirecard用以证明有该行账号的文件上的银行代表签名是伪造的，外部审计公司关于文件属实的说法违背事实。

Wirecard曾称，在这两家菲律宾银行共存有约值19亿欧元的资金。

上周四，Wirecard第四次宣布推迟公布人们期待已久的2019年经审计年报，原因是，安永审计公司的审计专家们未能找到有关这19亿欧元下落的任何线索。这一数字相当于Wirecard资产负债表总数的四分之一。

由于安永审计师们因此拒绝做出年终审计报告，各家银行现在都可能终止对Wirecard的贷款。不过，多年里，安永审计师们曾一再为早就资金周转不灵的Wirecard的年终审计报告开放绿灯。

股值暴跌

因报表造假丑闻，Wirecard总裁布劳恩（Markus Braun）上周五辞职，周四晚刚被任命为董事会成员的美国高管弗赖斯（James Freis）暂行总裁职。Wirecard股票一连数天暴跌。国际著名评级公司穆迪将Wirecard的信用降至垃圾级。

Wirecard认为自己是受害方，并对不知名者提告。该企业称，有迹象显示，出于造假目的，托管人及经营托管账号的银行向终极审计师们提供了伪造的资金证明。

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顺应电子支付逐渐普及的潮流，总部位于慕尼黑的Wirecard近年得到投资者极大关注。在2018年市值超过德意志银行，并取代德国商业银行成为达克斯指标股30强之一。不过，过去一段时间里，媒体曾一再报道Wirecard在资产负债表上造假。不过，Wirecard始终矢口否认。

今年4月，在美国纳斯达克上市的中国瑞幸咖啡自爆22亿元财务造假，当时引起一片哗然、瑞幸股价暴跌，并引发外界对于其他中概股财务真实状况的质疑。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）