 德国版“新闻联播”在中国遭禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国版“新闻联播”在中国遭禁

据德广联最新消息，德国境内最重要的新闻节目“每日新闻”（Tagesschau）最近在中国当局被全面封锁，原因可能与报道香港”反送中“运动有关。

ARD Tagesschau Logo (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

Tagesschau是德国电视一台的新闻主轴

（德国之声中文网）中国加紧了对网络的管控。德国版"新闻联播"的网站tagesschau.de和相关手机APP的用户目前只能看到错误提示信息。到目前为止，中国官方没有就此给予表态。德广联表示，被禁可能与最近香港"反送中"系列示威的报道有关。

包括德国之声中文网、BBC中文，美国之音、纽约时报等国际媒体在中国的网站其实早已被全面屏蔽。如今在中国大陆登陆德国"每日新闻"（Tagesschau）的网站时，也会看到相关的错误信息。

目前为止，还没有官方机构表态屏蔽的原因。中国也很少就网络管制置评。到目前为止，一切尤其涉及政治敏感的网页或内容都是中国网络管制机构屏蔽的对象。

Symbolbild Tagesschau App ARD Gericht Klage Zeitungen online (dapd)

"每日新闻"的App在中国也无法登陆

中国媒体集体噤声

德广联报道称，今年的6月4日是天安门民主运动30周年纪念日。中国媒体集体对此没有做出任何报道。包括此后不久爆发的香港大规模"反送中"游行，也未得到中国媒体的重点关注。于此相关的关键词搜索和讨论也都纷纷被各大搜索引擎和社交媒体屏蔽。为了避免民众能接触到外媒的报道内容，全球各大媒体的网站和APP在中国也无法登陆使用。德广联表示，这可能是如今"每日新闻"栏目主页及APP在中国被禁的原因。

目前，德广联的领导层正在商讨下一步该采取怎样的措施。与"每日新闻"一样，德国电视二台以及瑞士公立德语广播电视台SRF也已同样在中国大陆被审查机关屏蔽。

 

DW.COM

中国“不会允许G20讨论香港问题”

G20峰会即将在日本大阪举行之际，中国外交部表示，香港事务纯属中国内政,G20不会讨论香港问题。此前美国国务卿曾表示，香港将是美中首脑峰会的议题之一。 (24.06.2019)  

“华尔街见闻”下线 也是为了贸易战？

在中国颇受欢迎的财经新闻网站“华尔街见闻”被监管部门勒令下线。一家金融财经资讯服务商，会因为多元的信息内容而“中枪”吗？ (11.06.2019)  

六四临近 中国审查机器人开足马力

这是中国互联网最敏感的日子——六四天安门事件纪念日。随着这个日子的临近，中国的网络审查“机器人”在加班加点紧张运转。 (26.05.2019)  

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

德语媒体：面对中国，欧洲并非无能为力

坚持自由市场原则的欧洲，究竟能否战胜中国的国家资本主义？德国造船业，又遭遇了中国同行的哪些不公平竞争手段？周三的德语报刊关注了这些话题。  