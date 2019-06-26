德国版“新闻联播”在中国遭禁

（德国之声中文网）中国加紧了对网络的管控。德国版"新闻联播"的网站tagesschau.de和相关手机APP的用户目前只能看到错误提示信息。到目前为止，中国官方没有就此给予表态。德广联表示，被禁可能与最近香港"反送中"系列示威的报道有关。

包括德国之声中文网、BBC中文，美国之音、纽约时报等国际媒体在中国的网站其实早已被全面屏蔽。如今在中国大陆登陆德国"每日新闻"（Tagesschau）的网站时，也会看到相关的错误信息。

目前为止，还没有官方机构表态屏蔽的原因。中国也很少就网络管制置评。到目前为止，一切尤其涉及政治敏感的网页或内容都是中国网络管制机构屏蔽的对象。

中国媒体集体噤声

德广联报道称，今年的6月4日是天安门民主运动30周年纪念日。中国媒体集体对此没有做出任何报道。包括此后不久爆发的香港大规模"反送中"游行，也未得到中国媒体的重点关注。于此相关的关键词搜索和讨论也都纷纷被各大搜索引擎和社交媒体屏蔽。为了避免民众能接触到外媒的报道内容，全球各大媒体的网站和APP在中国也无法登陆使用。德广联表示，这可能是如今"每日新闻"栏目主页及APP在中国被禁的原因。

目前，德广联的领导层正在商讨下一步该采取怎样的措施。与"每日新闻"一样，德国电视二台以及瑞士公立德语广播电视台SRF也已同样在中国大陆被审查机关屏蔽。