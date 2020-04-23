德国父亲节：啤酒、推车和疫情

（德国之声中文网）每年这一天，男士们都会摆脱家庭的"束缚"，放飞自我。通常好友们会聚在一起，或远足，或逛酒吧，而他们的标准配置是一辆装满啤酒的推车。
母亲节由于商业色彩越来越浓，备受争议，但德国父亲节的主题倒是一成不变，那就是海量的酒精。
根据官方的统计数字，每年"父亲节"这一天，都是殴斗案件和交通事故最多的一天。2019年，德国平均每天发生98起同酗酒有关的交通事故，而父亲节单日的酒驾交通事故就高达263起。
母亲节商业色彩越来越浓，父亲节的主题倒是一成不变——那就是海量的酒精！
有鉴于此，每年的"父亲节"也是警方最为繁忙的一天。而今年的父亲节更为特殊，毕竟受疫情影响，人们的社交活动受到了种种限制。巴伐利亚警方周三宣布，今年的父亲节仍允许装满啤酒的推车上街，但一起庆祝的人除家庭成员外，只允许一个外人参加。巴伐利亚警方发言人说："父亲节这一天我们会加强巡逻，检查人们是否保持社交距离，避免发生群聚现象。"
柏林警方呼吁民众，即使在父亲节这一天，也应当严格遵守新冠疫情条例。柏林警方发言人加森（Michael Gassen）对德新社表示："父亲节这一天，警方的任务肯定会相当艰巨。毕竟有些人会在酒精的作用下，忽略社交距离。"盖森说："为了您和他人的健康，请大家保持理智!"
2019年父亲节单日的酒驾交通事故就高达263起！警方发言人呼吁大家，保持理智
本周一，不来梅市政官员摩伊尔（Ulrich Maeurer）宣布，出于防疫需要，不来梅将在父亲节这一天限制酒精饮料的销售。酒馆不得外卖酒精类饮料，而拉着啤酒车游街的活动则被明令禁止。摩伊尔说："大家都很清楚，人一旦喝多酒，就会忘记规则。更何况大家本来都很渴望恢复正常生活。但疫情时期，大家如果不遵守社交距离和卫生规范，却会给社会带来严重的后果。"
相比之下，在防疫措施已经有所放宽的北威州，父亲节这一天的节日气氛会比较浓郁。酒店、餐厅和宿营地已经有限度地重新开放。据报道，父亲节这一天，面向旅行房车的宿营地已经被游客预订一空。
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德国的“父亲节”
德国的父亲节郊游
基督升天日期间,德国许多男人都会举行“父亲节郊游”活动：他们或者一起徒步旅行，或者骑车漫游。妇女和孩子待在家里，男人们则可以尽情喝个够。这当然是一种老套说法，但事实情况也确实经常如此。
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德国的“父亲节”
经典手推车
这帮男人，不管是不是已经当了爸爸，配备了经典的“父亲节装备”：手推车。要是没有的话可以用独轮车甚至婴儿车代替，当然，车里放的不是孩子，而是装满喝的。
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德国的“父亲节”
只有男人
有人穿的一本正经参加聚会，也有人担心天气不好穿上了户外服装，更有人甚至用老式泳衣“打扮”自己。都无所谓啦：这一天就是男人用来尽情疯癫的。
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德国的“父亲节”
遵循老头子们的规矩
德国父亲节已经有100多年的历史，而其习俗几乎从未改变，延续至今。不过父亲的角色形象却是有了不少改变。半个世纪之前，父亲在孩子们面前还拥有“神圣庄严不可侵犯”的地位，上世纪40年代的时候，像图中演员博世尔（Dieter Borsche）和他的儿子们亲密无间的情景是很少有的。
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德国的“父亲节”
现代父亲形象
眼下，父亲们对于家庭的联系远比前一辈人密切。现在男人也会帮忙操持家务，为也在职场拼搏的老婆减轻负担。在有些家庭里，父母的角色已经出现了转换：妻子挣钱养家，丈夫则成为“奶爸”，负责照料孩子、烧菜洗衣。
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德国的“父亲节”
顶级奶爸
成为一个积极投入的现代化男人会有所回报，比如图中和女儿在一起的费莱瓦尔德（Eric Freywald）。他是德国“2013年顶级老爸”。一家企业颁发这一奖项，以表彰那些“照看孩子，让妻子没有后顾之忧”的现代型男们。
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德国的“父亲节”
新一代的家庭模式
2004年，德国修改了儿童收养法，将同性伴侣也纳入其中。自此之后，爸妈加孩子的家庭模式不再是唯一选项，也出现了两个男人与孩子一起组成的家庭。
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德国的“父亲节”
一年一度
不管是新式老爸，还是同性恋父亲，单亲爸爸抑或传统的“养家丈夫”：德国所有父亲都会在父亲节这一年一度的日子里好好庆祝一番。
作者: Dirk Kaufmann/石涛