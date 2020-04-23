德国父亲节：啤酒、推车和疫情

（德国之声中文网）每年这一天，男士们都会摆脱家庭的"束缚"，放飞自我。通常好友们会聚在一起，或远足，或逛酒吧，而他们的标准配置是一辆装满啤酒的推车。

母亲节由于商业色彩越来越浓，备受争议，但德国父亲节的主题倒是一成不变，那就是海量的酒精。

根据官方的统计数字，每年"父亲节"这一天，都是殴斗案件和交通事故最多的一天。2019年，德国平均每天发生98起同酗酒有关的交通事故，而父亲节单日的酒驾交通事故就高达263起。

有鉴于此，每年的"父亲节"也是警方最为繁忙的一天。而今年的父亲节更为特殊，毕竟受疫情影响，人们的社交活动受到了种种限制。巴伐利亚警方周三宣布，今年的父亲节仍允许装满啤酒的推车上街，但一起庆祝的人除家庭成员外，只允许一个外人参加。巴伐利亚警方发言人说："父亲节这一天我们会加强巡逻，检查人们是否保持社交距离，避免发生群聚现象。"

柏林警方呼吁民众，即使在父亲节这一天，也应当严格遵守新冠疫情条例。柏林警方发言人加森（Michael Gassen）对德新社表示："父亲节这一天，警方的任务肯定会相当艰巨。毕竟有些人会在酒精的作用下，忽略社交距离。"盖森说："为了您和他人的健康，请大家保持理智!"

本周一，不来梅市政官员摩伊尔（Ulrich Maeurer）宣布，出于防疫需要，不来梅将在父亲节这一天限制酒精饮料的销售。酒馆不得外卖酒精类饮料，而拉着啤酒车游街的活动则被明令禁止。摩伊尔说："大家都很清楚，人一旦喝多酒，就会忘记规则。更何况大家本来都很渴望恢复正常生活。但疫情时期，大家如果不遵守社交距离和卫生规范，却会给社会带来严重的后果。"

相比之下，在防疫措施已经有所放宽的北威州，父亲节这一天的节日气氛会比较浓郁。酒店、餐厅和宿营地已经有限度地重新开放。据报道，父亲节这一天，面向旅行房车的宿营地已经被游客预订一空。