德国爆口罩丑闻 卫生部长遭围剿

(德国之声中文网) 德国卫生部长施潘 (Jens Spahn) 的办公室7日发布公开声明，驳斥他打算让弱势群体使用劣质口罩的指责，强调相关的口罩已经通过彻底的测试，符合所有必要的安全要求。他在推特上发言谴责有关批评。

施潘在推特发文写道：「在选举日前，有人严正地指责，这就是政府对待社会弱势群体的方式，这种说法是非常令人愤忾的。」

德国新闻杂志《明镜周刊》(Der Spiegel) 4日在一篇报导中称，德国卫生部在2020年春季从中国订购了口罩，估计价格为10亿欧元。该订单是在全球口罩短缺的情况下所发出的，这批中国口罩没有被测试是否符合欧盟标准，因此送抵后未能立即被使用，还需要经过紧急测试，才能认定这批口罩是否合规。

《明镜周刊》报道，德国卫生部打算将这些口罩分发给游民丶残疾人士或受惠於哈茨第四方案的失业救济者，但把关口罩安全的德国劳动部拒绝批准该计划。

反对党严词批评

德国反对党的领袖出面抨击施潘与德国卫生部，社会民主党（SPD）的总书记克领柏勒 (Lars Klingbeil）5日告诉《明镜周刊》，德国卫生部的计划「令人愤慨且不人道的」。他说：「部长必须尽快对此作出解释，他不能在这里把矛头指向别人。」

同属社民党的议会党团副主席马斯特（Katja Mast）5日在推特上写道：「试图通过将无效的口罩发送给德国社会中的贫困群体的方式来消耗口罩......这绝对不可接受。」

德国左翼党的议会领袖科特 (Jan Korte) 则表示，施潘似乎不关心残疾人士和社会弱势群体的健康，并称德国社会似乎已不太在乎施潘运用这种方式掩盖个人的过失。对於事件爆发後，施潘并未请辞或遭受任何政治後果，科特也感到十分不满。自由民主党（FDP）的副主席托雷尔 (Michael Theurer) 在接受德国商报的访问中则呼吁德国联邦审计局的特别调查员调查这个问题。

德国卫生部称严格把关

面对各界挞伐，德国卫生部称在采购包括口罩在内的医疗用品时，该部门已对口罩的品质进行严格把关，并称当时口罩抵达时，德国正处於紧急状态。德国卫生部称相关的批评为没有事实依据且不可接受的言论。

德国卫生部还强调，他们向收容游民和残疾人士的设施提供口罩时，都将提供生活在那里的人和雇员最佳保护视为最重要的事。卫生部也补充道，货物若有「缺陷」不会付款。

施潘6日表示，《明镜周刊》的报导和反对党成员的说法在增加德国社会对口罩的不信任。他强调，口罩的安全性绝对是德国卫生部优先关注的事项。

这起口罩相关丑闻爆出的时间点过一天就是德国9月全国大选前的最后一次地区选举。而这也不是默克尔所属的基民盟第一次出现与口罩相关的丑闻。此前，该党议员曾被指控在德国口罩短缺期间谋取暴利。

(德新社、法新社)

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