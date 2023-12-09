 德国熊猫临行在即 粉丝难过之余亦抱希望 | 德国新闻 | DW | 09.12.2023

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德国熊猫临行在即 粉丝难过之余亦抱希望

2019年，熊猫宝宝Pit和Paul在柏林出生时还是浑身光溜溜的“小不点”。 如今，它们已经长成了“翩翩少年”，并将移居中国成都。 一直以来，中国向其他国家赠送或租借大熊猫的行为被称为“熊猫外交”。

这对出生在柏林的大熊猫即将返回中国

这对出生在柏林的大熊猫即将返回中国

（德国之声中文网）在父母的陪伴下，一名小男孩来向柏林动物园的大熊猫Pit和Paul道别。当被问及对它们即将搬去中国有何看法时，小男孩难过地嘟囔道："我觉得很不好，因为我还想经常来看它们。"在他看来，熊猫很可爱，尤其是熊爪。周五（12月8日）的柏林动物园里，也有许多其他游客和他一样，特地来看Pit和Paul最后一眼。

尽管本周末天气寒冷，但柏林动物园预计会迎来比平时更多的游客。 因为这对四岁大的熊猫双胞胎将于本月中旬搬去中国。这一计划已久的行程因为新冠疫情而推迟至今。和它们的父母一样，这对熊猫也是中国的财产。2019 年 8 月 31 日，柏林动物园的大熊猫"梦梦"首次成功产仔，生下这对双胞胎，引起轰动。 毕竟，大熊猫的繁殖率极低。但大熊猫后代不能留在柏林。梦梦和伴侣娇庆是中国"借"给柏林动物园的。根据为期15年的租借协议，这对大熊猫在海外繁育的幼崽将在出生两到四年后被送回中国。

离别时刻临近，柏林动物园为这对广受欢迎的孪生兄弟设立了纪念牌。中国驻德国大使吴恳和柏林市长韦格纳（Kai Wegner）于周五共同为纪念牌揭幕。 纪念牌上印有兄弟俩的照片和大名以及说明文字："梦想"和"梦圆"是在德国出生的第一对熊猫幼崽。"梦想"和"梦圆"分别是Pit和Paul的中文名。

梦想和梦圆是在德国出生的第一对熊猫幼崽

"梦想"和"梦圆"是在德国出生的第一对熊猫幼崽

"梦想"和"梦圆"将前往成都大熊猫繁育与研究中心。 中国驻德大使馆文化处向德新社介绍，它们将在那里被隔离至少30天，之后将在适当的时候和公众见面。

动物园游客根德里茨基（Florian Gendritzki）认为大熊猫要被送走实在是"太可惜"了。 Pit和Paul出生后，他和妻子就购买了动物园的年票，大约每个月都会来一次动物园。他表示，以后想去成都看两只熊猫，"我特别喜欢它们身上散发出的平静和安详，还有点呆萌"。布鲁诺特（Martina Brunotte）则认为："它们也有点无聊"。毕竟，大熊猫大部分时间都在吃东西和睡觉。不过，它们"真的太可爱了"。她本人曾在中国生活过很长一段时间，因此对熊猫特别感兴趣。

旅法大熊猫生下双胞胎

熊猫外交

一位专程从比利时赶来的动物园游客透露："我喜欢到世界各地看熊猫"。 一直以来，中国向其他国家赠送或租借大熊猫的行为被称为"熊猫外交"。1982年之后，中国停止向海外赠送大熊猫，而改为租借。批评者认为，中国借熊猫奖励与之签署贸易协定或希望保持良好关系的国家。 例如，卡塔尔去年收到来自中国的两只熊猫。美国的遭遇则截然相反：华盛顿动物园不得不在上个月与三只大熊猫道别。 英国境内已不再有大熊猫的身影：爱丁堡动物园的两只大熊猫几天前也被送回中国。

尽管Pit和Paul离开了柏林，但柏林仍有熊猫可看： 它们的父母梦梦和娇庆会留下来。许多周五来参观的游客希望它们很快再次产下后代。这也是动物园的愿望。该园最近宣布，计划再次帮助这对大熊猫诞下后代。理论上而言， "梦梦"将于明年春季做好受孕准备。如果一切进展顺利，柏林动物园将在明年夏天迎来新的熊猫宝宝。 若想了解Pit和Paul在中国的最新动态，并不用亲自前往成都，据中国驻德大使馆介绍，熊猫基地将通过其官方社交媒体渠道，不时向粉丝们更新关于这对双胞胎兄弟的最新消息。

（德新社）

不叫“香港” 柏林熊猫宝宝获正式命名

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