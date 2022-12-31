 德国「煤村保卫战」 环保人士与警方激烈冲突 | 科技环境 | DW | 15.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

德国「煤村保卫战」 环保人士与警方激烈冲突

因抗议政府批准能源集团RWE扩建煤矿并拆迁周围村庄，德国环保人士在周六的示威活动与警方发生激烈肢体冲突。「瑞典环保少女」通贝里批评德国政府和企业破坏环境的行为「让自己丢脸」。

1月14日，反煤矿的示威者在吕策拉特村外与警方发生冲突

1月14日，反煤矿的示威者在吕策拉特村外与警方发生冲突

（德国之声中文网）位于德国北威州的吕策拉特村（Lützerath）近期成为气候保护主义人士与警察“激战”的“战场” 。在法院裁定莱茵能源供应集团（RWE）得以继续开采褐煤后，位于矿区的吕策拉特村被迫拆迁。这引起气候保护活动人士的不满。数月来，这个已被废弃的村庄被环保人士占据，抗议政府将该地区划为褐煤矿区的决定。 

本周三（1月11日），数百名穿着防暴装备的警察着手清除活动人士设置的路障。清场过程中，警方与活动人士发生激烈冲突。迄今仍有一小群活动人士坚守在吕策拉特村的树屋或隧道里。 

警察清场 保卫煤村的斗争开始了

警方周日表示，他们在当地定期巡逻，消防人员正在检查一个隧道的通风装置。据称还有两名活动人士待在隧道里。警方发言人称：「白天时清理行动会继续进行。有几座树屋尚待检查。」 

据警方估计，目前仅剩个位数的数活动人士还在吕策拉特村。一名还在现场的环保人士则表示，约有20人坚守当地。据德新社报道，吕策拉特村在清晨时分亮起灯光，挖掘机驶入现场，拆除更多建筑物。警方的登高救援人员攀附在起重器上，尝试接近树屋上的活动人士。 

瑞典环保少女通贝里1月13日前往吕策拉特村

瑞典环保少女通贝里1月13日前往吕策拉特村

环保少女：「德国真是让自己丢脸」 

周六，大批示威者无畏风雨前往位于莱茵褐煤矿区的凯恩贝格（Keyenberg），抗议吕策拉特村遭到拆迁，其中包括不少当地居民，以及上百名此前占领吕策拉特村的活动人士。警方估计参加者约有15000人，抗议活动组织方则称有35000人。瑞典「环保少女」通贝里（Greta Thunberg）也到场声援。 

此前一日，通贝里强烈谴责德国当局强行将活动人士赶出吕测拉特村的做法。通贝里周五造访吕策拉特村时表示：「我认为这种事发生在2023年真是荒谬。科学研究很明确，我们必须压低碳排放。德国真是正在让自己丢脸。」 

她还表示：「当政府和企业如此作为，积极破坏环境，将无数人置于险境时，人民就会站出来。事情不应该是这样，但现在就是发生了。」 

通贝里呼吁立即停止破坏，同时确保公正的气候转型。「这只是全球气候运动的一部分。我们站在一起，团结一致。」 

逾70人在抗议活动中受伤 

在周六大型示威活动进行的同时，警方与另一群活动人士发生暴力冲突，数百人试图冲破警方的封锁线，在大雨中跑向采矿场边缘。示威者向安全部队投掷石块，警方则使用了水枪、胡椒喷雾和警棍。天黑后局势平静下来，多数示威者离开了现场。 

亚琛警方发言人周日表示，从周三在吕策拉特村展开清场至今，已有超过70名警力负伤，其中部分人是因周六的大型示威活动而受伤。除了与气候活动人士的冲突外，场地条件和其他因素也是造成警员受伤的原因。 

警方周六与反对拆迁吕策拉特村的抗议者发生冲突

警方周六与反对拆迁吕策拉特村的抗议者发生冲突

根据活动团体「Lützerath lebt」的说法，在周六的示威活动中，有大量反煤炭示威者「严重受伤」，甚至有人受到危及生命的伤害。该团体表示，警方在吕策拉特附近的田地对在现场示威的气候活动人士使用「警棍、胡椒喷雾、警用装甲车、水枪、警犬和马」等驱赶手段。警方并未提供周六的确切受伤人数。 

警方表示，周三至今，警方取缔了约150起刑事违规事件，包括妨碍公务、损毁财物和扰乱治安等。 

反煤矿扩建：德国“钉子户”坚决不拆迁

（德新社、法新社） 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

相关内容

Eine junge Frau zieht einen Schlitten einen Berg hinauf. Im Erzgebirge gingen zwei bis drei Zentimeter Neuschnee nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

2022：德国哪些事儿办得漂亮？ 31.12.2022

这是怎样的一年啊！战争、危机以及经济衰退的坏消息似乎充斥了一整年，以至于我们几乎看不到这其中的好消息了，但其实这一年也有不少积极的发展和值得我们期待的事情。

Hamburg Reisewelle, ueberfuellte Bahngleise, Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg, 21.10.2021, Reisewelle, ueberfuellte Bahngleise, Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg, 21.10.2021, *** Hamburg travel wave, crowded train tracks, chaos and crowds at Hamburg central station, 21 10 2021, travel wave, crowded train tracks, chaos and crowds at Hamburg central station, 21 10 2021, Copyright: xEibner-Pressefotox EP_JBH

2022年，濒临极限的德国 26.12.2022

新冠疫情期间，德国在许多方面已经透露出不足。如今德国更面临严重医疗人力短缺、学校教师不足、基础设施不够现代化等种种问题。

FILE - A hand reads pay calling for reparations for loss and damage at the COP27 U.N. Climate Summit, Friday, Nov. 18, 2022, in Sharm el-Sheikh, Egypt. (AP Photo/Peter Dejong, File)

埃及COP27气候峰会 会出了什么结果？ 21.11.2022

联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。

广告

经济纵横

VDA rechnet 2023 mit 2,7 Millionen Neuzulassungen in Deutschland

德国汽车工业担心失去本土竞争优势

经历了过去一年的低迷之后，德国汽车工业总体对新的一年保持谨慎乐观态度，但来自中国的竞争压力以及美国出台的补贴措施，也令他们忧心忡忡。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。