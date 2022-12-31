德国「煤村保卫战」 环保人士与警方激烈冲突

（德国之声中文网）位于德国北威州的吕策拉特村（Lützerath）近期成为气候保护主义人士与警察“激战”的“战场” 。在法院裁定莱茵能源供应集团（RWE）得以继续开采褐煤后，位于矿区的吕策拉特村被迫拆迁。这引起气候保护活动人士的不满。数月来，这个已被废弃的村庄被环保人士占据，抗议政府将该地区划为褐煤矿区的决定。

本周三（1月11日），数百名穿着防暴装备的警察着手清除活动人士设置的路障。清场过程中，警方与活动人士发生激烈冲突。迄今仍有一小群活动人士坚守在吕策拉特村的树屋或隧道里。

警察清场 保卫煤村的斗争开始了

警方周日表示，他们在当地定期巡逻，消防人员正在检查一个隧道的通风装置。据称还有两名活动人士待在隧道里。警方发言人称：「白天时清理行动会继续进行。有几座树屋尚待检查。」

据警方估计，目前仅剩个位数的数活动人士还在吕策拉特村。一名还在现场的环保人士则表示，约有20人坚守当地。据德新社报道，吕策拉特村在清晨时分亮起灯光，挖掘机驶入现场，拆除更多建筑物。警方的登高救援人员攀附在起重器上，尝试接近树屋上的活动人士。

瑞典环保少女通贝里1月13日前往吕策拉特村

环保少女：「德国真是让自己丢脸」

周六，大批示威者无畏风雨前往位于莱茵褐煤矿区的凯恩贝格（Keyenberg），抗议吕策拉特村遭到拆迁，其中包括不少当地居民，以及上百名此前占领吕策拉特村的活动人士。警方估计参加者约有15000人，抗议活动组织方则称有35000人。瑞典「环保少女」通贝里（Greta Thunberg）也到场声援。

此前一日，通贝里强烈谴责德国当局强行将活动人士赶出吕测拉特村的做法。通贝里周五造访吕策拉特村时表示：「我认为这种事发生在2023年真是荒谬。科学研究很明确，我们必须压低碳排放。德国真是正在让自己丢脸。」

她还表示：「当政府和企业如此作为，积极破坏环境，将无数人置于险境时，人民就会站出来。事情不应该是这样，但现在就是发生了。」

通贝里呼吁立即停止破坏，同时确保公正的气候转型。「这只是全球气候运动的一部分。我们站在一起，团结一致。」

逾70人在抗议活动中受伤

在周六大型示威活动进行的同时，警方与另一群活动人士发生暴力冲突，数百人试图冲破警方的封锁线，在大雨中跑向采矿场边缘。示威者向安全部队投掷石块，警方则使用了水枪、胡椒喷雾和警棍。天黑后局势平静下来，多数示威者离开了现场。

亚琛警方发言人周日表示，从周三在吕策拉特村展开清场至今，已有超过70名警力负伤，其中部分人是因周六的大型示威活动而受伤。除了与气候活动人士的冲突外，场地条件和其他因素也是造成警员受伤的原因。

警方周六与反对拆迁吕策拉特村的抗议者发生冲突

根据活动团体「Lützerath lebt」的说法，在周六的示威活动中，有大量反煤炭示威者「严重受伤」，甚至有人受到危及生命的伤害。该团体表示，警方在吕策拉特附近的田地对在现场示威的气候活动人士使用「警棍、胡椒喷雾、警用装甲车、水枪、警犬和马」等驱赶手段。警方并未提供周六的确切受伤人数。

警方表示，周三至今，警方取缔了约150起刑事违规事件，包括妨碍公务、损毁财物和扰乱治安等。

反煤矿扩建：德国“钉子户”坚决不拆迁

（德新社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。