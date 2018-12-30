 德国烟花爆竹生意红火

（德国之声中文网）尽管除夕夜晚燃放烟花爆竹污染城市环境的问题一直引发争议，但是据德国烟火行业协会的估计，今年元旦之际，爆竹烟花的销售额将与去年不相上下。据称，去年德国的烟火爆竹销售额达到1.33亿欧元。据德国联邦统计局公布的消息，去年德国进口的鞭炮甚至也达到创纪录水平，总共进口47400吨。

据联邦统计局公布的数字，去年德国进口了价值1.21亿欧元的烟火爆竹。与此前的2017年相比，进口额几乎增长了11%。而与1999年的进口额相比，增长率达到48%。几乎所有烟花都来自中国。2019/2020年度的情况如何，联邦统计局只能在明年予以报告。

每年新旧交接之际，德国人都会销售和燃放烟花爆竹。但是今年受到尤其尖锐的批评。特别是环境和动物保护人士认为放烟花爆竹导致空气中微尘颗粒超标，马路上塑料垃圾遍地。动物保护者也批评说烟火爆竹的声响使狗和猫等动物受到惊吓。

德国环境援助组织致力于禁放烟花爆竹，保护清洁的空气。许多烟火爆竹零售商已经放弃销售其中一些污染严重的品种。今年，部分德国城市将首次划分烟花爆竹禁放区。例如柏林的勃兰登堡、亚历山大广场和宫殿大街等地带。

据联邦环境局称，除夕放烟花爆竹主要是导致城市和人口稠密地区的空气中微尘含量增加。据称，在新年到来后的第一个小时，PM10平均值为1000微克立方米在大城市中不足为奇。

联邦统计局的专家们说，2018年，德国城市测量站测量到的空气中中等微尘颗粒PM10的浓度为18微克立方米，而除夕放烟花爆竹导致的微尘含量占全年微尘污染的2%。

李京慧/苗子 （德新社）