德国点头援助乌坦克 俄罗斯斥会让冲突升级

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨为德国政府向乌克兰运送豹2坦克的决定做出辩护。在联邦议院发表讲话时，他表示，在向乌克兰提供军事支持的过程中：“德国是按照避免升级为北约和俄罗斯之间的对抗，同时尽可能支持乌克兰的原则行事……我们将继续遵守这一原则。” 他也反驳了德国在向乌克兰提供军事支持方面做得太少的指责。"他表示：“在支持乌克兰方面，德国将永远走在前面。”他补充指出，德国和英国是继美国之后乌克兰的最大武器供应方。

肖尔茨本周三（1月25日）上午宣布，决定从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。至此，德国与盟友提供给乌克兰的豹式坦克大约有90辆。另外，德国也表示不会阻止其他国家向乌提供豹2坦克。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）还表示，乌克兰士兵应该尽快接受德国的坦克训练，包括后勤和系统维护。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



俄罗斯驻柏林大使馆严厉批评了德国的决定。俄罗斯驻德国大使内塔耶夫（Sergej Netschajew）在一份声明中说：“柏林决定向基辅提供豹2坦克是极其危险的，因为这会让冲突升级。这一决定与德国政治人物声称的不想被卷入冲突的表态相互矛盾。”他还指责德国及其西方伙伴对外交方式解决冲突不感兴趣，相反，他们正让冲突升级。

来自盟友的积极反应

法国总统马克龙欢迎德国政府的决定。总统办公室表示，这个决定是对法国宣布向乌克兰交付AMX10-RC坦克的支持。 波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）在推特上感谢了肖尔茨，他说，向乌克兰交付豹式坦克是阻止俄罗斯的一大步。英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在推特上表示，德国和其他国家向乌克兰提供作战坦克是 “正确的决定”。

豹2坦克有何过人之处？

乌克兰副外长、前乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）此前称赞德国提供豹式主战坦克是历史性的决定，虽迟但到。他告诉德新社： “毫无疑问，这将能够改变战场局势，是真正的突破……将被载入史册。”

德国联邦国防军联合会主席伍斯特内尔（André Wüstner）认为，德国将向乌克兰交付豹式主战坦克的计划，将会给国防军的战备状态带来影响。他在本周三接受德国媒体采访时说，这次交付 "一方面对乌克兰有利，另一方面对联邦国防军的战备状态不利"。他补充说，人们不应该相信乌克兰战争会在两三个月内结束。他呼吁不仅要支持乌克兰，而且还要能够进行自我保护，德国政界必须要着重工业，以便在未来几年内获得必要的军备。

（德新社，路透社，法新社等）

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