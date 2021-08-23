德国火车司机三度罢工  这回将是整整5天 

（德国之声中文网）围绕与德铁公司 (DB) 的劳资纠纷，火车司机工会（ GDL）不仅无意退让，而且加大施压。工会主席韦泽尔斯基（ Claus Weselsky ）在美因河畔法兰克福宣布，从中欧时间本周三（9月1日）起，举行8月份以来的第三次罢工，货运司机率先，从17时起；客运司机周四凌晨 2 点跟进。此次罢工将为期5天，于下周二凌晨 2 点结束。由于罢工，无数上班族和旅客都会大受影响。

按照韦泽尔斯基的说法，这是向雇主发出的"明确、强硬的战斗信号"。他指责德铁管理层拒绝提出新报价，从而引发了这轮劳资纠纷中的第三次罢工。他称，“这是我们时间最长的罢工行动之一，而且是有意为之。” 他表示，“高管们早晚会意识到，无法赢得同雇员们的战争。”

德铁公司严厉抨击了司机工会的行为，指责它“出于组织政策的原因”使顾客和员工们成为其权力利益的受害者。德铁给工会在已有报价的基础上“立即开始认真谈判”。德铁人力资源董事塞勒尔（ Martin Seiler） 强调说， “薪资协议只能经由谈判达成，不能命令对方。”

德铁火车司机工会主席韦泽尔斯基

暂不考虑无限期罢工

此次劳资纠纷已在本月导致两次罢工，使大部分长途和本地交通瘫痪数天，并严重影响了数百万乘客的出行计划和货运。不过，客运方面，这两次罢工，工会均未安排在周末，以减少对旅客的冲击。韦泽尔斯基明确表示，工会成员们已准备好应对劳资纠纷升级，但就目前而言，希望能避免无限期罢工。

工会方面要求增薪 3.2%，再加600 欧元一次性疫情补贴，以及有更好工作条件。作为雇主，德铁同意加薪 3.2%，但希望在时间上有所延后，并拉长相关协议的有效期。公司方面也表示愿谈判疫情补贴要求，但未给出报价。

上周末，德铁董事长卢茨（Richard Lutz）指出，涉及报价和要求，双方相距并不遥远，完全可能在谈判桌上找到解决方案。他强调，雇主方面暂且不会有新报价。韦泽尔斯基则指出，德铁这是在挑衅，散布“虚假信息”。他强调， “铁路员工们理应得到认可和重视”。

不同工会之间的权争

此次劳资纠纷中也同司机工会力图扩大自己在德铁内的地位以及它与规模大得多的铁路和运输工会 (EVG) 之间的竞争有关。该工会于 2020 年同德铁公司达成劳资协议，但司机工会认为，该协议并不完满。这两个工会都声称代表着德国18·5万名铁路员工中的绝大多数，由此，薪资谈判变得更加复杂。

德铁董事长卢茨

然而，德铁公司认为，有责任遵守统一薪资法：该法规定，与规模最大的工会达成的薪资协议方为有效。德铁指出，在德铁集团 300 家企业中，司机工会只在 16 家中占多数。司机工会予以否认，并向法院起诉。

德铁计划确保基本服务

德铁通告说，第三次罢工期间，将致力于保障提供约四分之一的长途列车正常服务；在短途列车和轻轨交通方面，提供 40% 的正常服务。

德铁同时表示，若可能，客户最好将行程安排在罢工前后。德铁指出，罢工期间，旅客可灵活使用车票，将行程提前或推迟至9月17日，也可以退款。汉莎航空宣布，考虑到铁路罢工，本周四起投入载客量更大的飞机。不过，公司一名女发言人指出，汉莎无意增加航班。

（德新社，路透社）

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