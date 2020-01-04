德国激辩是否用武装无人机

（德国之声中文网）"您将作为驾驶员远端操控无人机。驾驶舱位于地面控制中心，与无人机和相关通讯设备构成一个系统。您将利用高科技无线电或卫星连接，操控无人机。您将能决定飞机的安全及有效运行。"

最近如果有人想在德国求职，可能会看到这则有趣的招聘启事。联邦国防军正在寻找无人机驾驶员。但这个看来待遇优沃、雇主可靠而且只要操纵手中摇杆就能轻松赚钱的工作，有朝一日很可能将能决定生死。一旦德国允许武装直升机升空，这一日便会到来。

执政联盟在联合执政协议中明确提及这个充满引爆点的议题："我们坚决拒绝违反国际法的杀戮，包括使用无人机。"但联邦防长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）希望做出改变。她在去年十二月前往阿富汗北部昆都士的军事基地视察时表示："如果我听取士兵的愿望，而且老实说我能理解这个愿望，那么许多人会希望能使用武装无人机。"

克兰普-卡伦鲍尔谈到这是为了让士兵们保护自身安全："我们必须严肃思考，在考虑驻扎在此的士兵性命时，是否真的要放弃我们拥有而且可行的办法。"

克兰普-卡伦鲍尔的说法势必将遭到武装无人机反对者的抨击。执政联盟和社民党暂时推迟了这个争议性议题，并协议之后再进行讨论，同时听取专家及政界意见。本周一（5月11日）联办国防部终于对此展开辩论，联邦国防军总监左恩（Eberhard Zorn）发表了为何要使用武装无人机的理由，并且获得执政联盟的支持。

左翼党以及绿党议员强烈反对使用武装无人机。教会代表和法律界人士则试着从伦理和法律角度，回答军事战略及政治问题。

过时的讨论

科尔伯基金会（Koerber-Stiftung）国际政策部负责人诺拉·穆勒（Nora Müller）表示："危机和冲突不会因为新冠疫情冻结。"由于穆勒是周一国防部辩论的主持人，她并未发表任何立场。这场会议由于新冠疫情推迟了两个月。穆勒认为，有关德国如何采取安全政策以及采取何种方式的辩论已经过时了，"包括是否使用武装无人机"。

德国前国防部长德迈齐埃（Thomas de Maizière）早在2012年就提出采用武装无人机，并称其为"道德中立武器"。他质疑："飞机能运载武器。为何无人飞行系统不能？"但直至今日，联邦国防军仍只用无人机作侦查用途。

驻扎在阿富汗的1300名德国士兵目前使用的是以色列产"苍鹭1"无人机，机上配备相机和电子设备。为了有效防御敌袭，联邦国防部要求改用"苍鹭TP"机型。"苍鹭TP"能在空中飞行长达36小时，侦查效果更佳，而且能配备武器。

战争手段

德国国际法专家海内格（Wolff Heintschel von Heinegg）认为其中不存在问题，在他看来，武装无人机不过是高精度武器。他表示，国防部的辩论主要围绕远程操控以及无人机自主控制。"无人机能锁定特定的军事目标，波及范围可受到限制，符合国际法规定。"

这名法学家也参加了国防部的辩论大会。他更支持的做法是由无人机驾驶员肩负责任，遵守武器使用法律的规范。此外，他认为必须不断对局势进行评估。"如果武装无人机是符合国际法人道主义规定的合法武器系统，剩下的问题只是针对个别情况是否符合规定进行甄别。"

美国无人机"针对性杀戮"

有关武装无人机的争议之所以会在德国延宕多年，与美国的无人机部署方式有极大关联。美国已多次无视战争法，在巴基斯坦、阿富汗或伊拉克的所谓反恐防卫行动中，其无人机的"针对性杀戮"造成数百人死亡，其中包括许多平民。

欧洲对外关系委员会（ECFR）军事科技专家弗兰克（Ulrike Franke）表示："美国使用无人机的争议性方式，使德国几乎不可能理性讨论无人机的应用。"而在此期间已有七个国家采购或研发了武装直升机。

弗兰克指出，尽管没有证据表明德国会以类似方式执行无人机行动，但德国的无人机讨论依然陷入僵局。

巴基斯坦民众抗议美国武装无人机

不明确的规范

国际法专家贝克（Peter Becker）则不认同这个观点。"无人机作战是不负责任的，联邦国防军将如履薄冰。"贝克也受邀参加国防部的会议。这名"反对核武器律师国际联盟"（(IALANA）的德国分布成员代表反方与会。

他的论点是："法律规范如此不精确，以至于每次部署无人机都必须要有法律顾问在场，审核是否允许实施武装无人机行动。"

贝克也承认，某些情况下国防军士兵需要武装无人机的保护，但整体而言不足以作为论点："部署无人机的情况通常完全不明。这种情况与士兵学到的常规战斗不同。"