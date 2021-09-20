 德国海德堡大学校园内发生枪击案 | 德国新闻 | DW | 24.01.2022

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德国新闻

德国海德堡大学校园内发生枪击案

德国海德堡大学医学院发生枪击案。一名男子携带长枪进入医学院一间教室并开火，造成至少一人死亡多人受伤。警方通报的消息称，凶手已自杀身亡。

警方在枪击案发生后封锁了整片城区。

警方在枪击案发生后封锁了整片城区。

（德国之声中文网）德新社报道称，袭击者是一名学生。他进入到医学院一间教室，使用一把长枪向坐在教室里的学生开火，一名女生头部中弹后不治身亡，另外还有至少3人受伤。根据初步调查，这场枪击案不涉及政治或者宗教动机。

报道援引警方称，凶手随身携带了多把长枪。这名男子在向课堂中的学生开枪之后自杀身亡。

不过这些消息尚未得到官方确认。警方也没有公布伤者和凶手的身份信息。

根据初步调查，这场枪击案不涉及政治或者宗教动机。

根据初步调查，这场枪击案不涉及政治或者宗教动机。

警方表示，这起案件应该属于单人作案，“我们不认为还有其他的参与者”。不过出于安全起见，警方还是对海德堡校园进一步进行搜查。

据西南德意志电视台报道，警方对校园里多个建筑楼进行了搜查。

海德堡大学所在的城区诺伊恩海姆（Neuenheim）也被警方封锁。大学的自然科学院系、大学附属医院部分楼群和植物园大多位于这个城区。

海德堡大学通过电子邮件警告学生暂时不要前往诺伊恩海姆区。警方也要求机动车绕行，避开这个城区，为救护车辆提供通道。

（德新社、法新社、美联社、路透社）

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