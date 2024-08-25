德国海军航向韩国 是否穿越台海仍未定

德国向印太地区派遣两艘军舰执行为期七个月的任务，强调对印太安全的重视。两艘军舰周日从东京启程前往韩国，之后将航向马尼拉。目前尚不清楚军舰届时是否将穿越台湾海峡。

（德国之声中文网）当地时间周日（8月25日）上午，德国“巴登符腾堡”号护卫舰及“美因河畔法兰克福”号补给舰在日本停留五日后，从东京邮轮码头启航前往韩国。这标志着它们在参加了7月围绕夏威夷群岛举行的全球最大海上演习环太平洋军演（RIMPAC）后，开始了其官方“印太任务”的重要阶段。

首先，这两艘德国海军舰艇将与日本、美国、法国和意大利共同参与军事演习，并协助监督联合国安理会对朝鲜制裁的执行情况。此后，它们将从韩国仁川继续前往菲律宾马尼拉，途中是否会穿越全球最繁忙的航道之一台湾海峡也将随之揭晓。德国政府不打算提前透露这项备受争议的计划。

德国至今未公布军舰是否将穿行台湾海峡

德国未提前透露是否穿越台湾海峡

德国外交部国务部长林德纳（Tobias Lindner）在对东京进行为期三天的工作访问时对德国之声表示：“ 根据国际法，在国际水域航行的船只没有事先宣布或通知航线的义务。”

“德国政府也不会开创先例，提前宣布我们是否会穿越台湾海峡。我们很快就会知道这两艘舰艇会走哪条路线。” 一个未知的因素是天气状况，它可能导致船只无法通过这条180公里长的海峡。

在过去的几周里，美国、加拿大和其他国家已经派遣了他们的军舰穿越台湾海峡。而德国海军舰艇最近一次通过台湾海峡是在约22年前。当时，中国对台湾的主权主张远不如现任中国国家主席习近平执政后那么强硬。北京将台湾视为一个叛离的省份。在过去的四年里，中国大幅增加了在台湾附近的军事活动。

德军远赴印太 忧心中国扩张 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国对华政策的平衡举措

通过 2020 年 9 月的“印太指导方针 ”和 2023 年 7 月的 “中国战略”，德国政府正在尝试一种政治平衡举措：一方面，德国接受一个中国原则，只与北京保持外交关系。另一方面，柏林反对中国以武力夺取台湾，扩大在该地区的军事存在，并坚持在以规则为基础的世界秩序中，国际航线必须可以自由航行。

德国海军中将卡克（Jan Christian Kaack）在接受《日本时报》采访时表示，中国希望获得对重要航道的控制权。“我们不能对此视而不见，否则就意味着我们接受了新的现状。”卡克强调，这些连通港口的商贸和军事重要通道与众人息息相关。他总结称：“没有航运，就别想购物。（No shipping, no shopping.）”

中国已明确表达对德国军舰可能通过台湾海峡的不满。中国外交部发言人毛宁8月19日例行记者会上表示：“台湾问题是中国的内政，维护台海和平稳定关键在于坚决反对‘台独’。中方一贯反对打着‘航行自由’的幌子，损害中国的领土主权和安全。”

这支德国印太舰队的指挥官舒尔茨少将(Axel Schulz)对路透社表示，通过台湾海峡就像通过英吉利海峡一样“正常”。他预计，中国海军可能还有海岸警卫队或海军民兵会“护送”他们通过。但他表示，这种监视是常规做法。

德国军舰航向南中国海执行印太部属 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“扎根地区，放眼全球”

F-125 级“巴登符腾堡”护卫舰是德国海军最现代化的战舰。它被称为 “马拉松选手”，专门从事海上监视。德国海军以“扎根地区，放眼全球”为口号，希望再次展现其在印太地区的存在。据舒尔茨少将表示，这是海军“今年最重要的任务”。

与 2021 年德国“巴伐利亚”号护卫舰在印太地区执行为期六个月的任务不同，这次德国国内基本上没有批判的声音。国务部长林德纳对此并不感到意外。

“一方面，安全形势已经发生了根本性变化，不仅是因为俄罗斯入侵乌克兰，也是因为德国意识到，我们的繁荣和安全很大程度上取决于印太地区的安全。”

林德纳表示：“这涉及到供应链，例如半导体。这还涉及基于规则的国际秩序具有普遍的有效性。”

德国海军军舰为期七个月的航程于五月初从母港威廉港启程，经巴拿马运河前往夏威夷参加环太平洋军演。在东京港口停留旨在深化与日本在防御领域的合作。7 月底，德国空军的三架欧洲战斗机和日本空军的四架 F-15 喷气式战斗机已经在北海道北部岛屿上空进行了 “日本天空”（Nippon Skies）演习。德日两国军队之间相互提供物资和服务的协议于七月生效。在访问韩国和菲律宾后，这两艘军舰还将造访新加坡和印度，最后返回德国。

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