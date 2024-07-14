德国海上风机中国造 会带来安全隐患吗？

汉堡的一家公司计划委托一家中国涡轮机制造商参与德国的一个风力发电项目。这给柏林和布鲁塞尔的安全专家和政坛敲响了警钟，这会给德国带来安全隐患吗？德国公司为何选择与中企合作？

（德国之声中文网）与中国公司的合作总是伴随着一定的猜疑，特别是当涉及到关键基础设施的硬件或软件时，人们无法明确知道这些公司的独立性，或是与国家的关系有多密切。

最近，可再生能源开发商Luxcara宣布首次与中国企业明阳智能合作，委托其在德国海岸建设一个海上风电场，这一消息引起了轩然大波。能源供应也被视为关键基础设施，目前风力发电在德国的电力结构中占据了相当大的比例。

德国联邦统计局7月初公布的数据显示，今年前三个月，德国生产的电力中有38.5%来自风力发电。没有其他可再生能源像风能一样出现强劲增长。

是什么在阻碍德国能源转型？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

为何选择明阳？

当被问及为什么选择明阳集团在北海博尔库姆岛附近建造风电场时，Luxcara 高级顾问 豪维茨（Lars Haugwitz）告诉德国之声：“我们选择了功率最大的涡轮机。这是在对我们收到的所有报价进行全面评估后做出的决定。明阳是唯一一家提供容量为18.5兆瓦涡轮机的公司，并且能在2028年的交货期限内完成。

目前，欧洲的海上风力发电领域，主要由丹麦的维斯塔斯（Vestas）和隶属于西门子的德西合资公司歌美飒（Gamesa）主导。然而，据德国《商报》报道，其他德国风电运营商也在与中国公司进行洽谈，其中包括来自埃森的能源巨头莱茵集团（RWE），原因是对风力涡轮机的需求很大，而欧洲的供应有限。

中国公司往往在竞争中能够胜出有多个原因。Pure ISM是一家从事可再生能源领域信息安全的公司。该公司负责人滕德（Michael Tenten）表示，其中一个主因是“设备的交付速度更快”。不过他认为，“选择中国供应商更多是出于经济方面的考虑”。

中国对绿色技术制造商给予了大量补贴。据《商报》上周二（7月2日）报道，基尔世界经济研究所IfW的一项研究显示，2022年，超过99%的上市公司获得了直接的国家补贴。此外还有其他扶持政策，比如获得关键原材料更便利、在合资企业中的强制性技术转让以及在公共采购程序中提供支持。

明阳智能风电涡轮机 图像来源: Mingyang Smart Energy

根据IfW的说法，电动汽车制造商比亚迪拿到的补贴尤其高。《商报》援引IfW研究主管杜泽（Dirk Dohse）表示，这个例子显示了“绿色技术补贴的真实规模和范围”。比亚迪还受益于对电池制造商的补贴，从而能以更低的成本获得组件。在风力发电领域，中国的供应商如金风智能风机装备,或者明阳集团都有政府的补贴。

从欧洲的角度来看，除了补贴问题，围绕着中国供应商的还有对数据安全的忧虑。 IT专家滕德说毋庸置疑的是，“制造商一般都有自己的控制中心来监控他们建造的风电场。如果这些控制中心不在德国，运营就总有可能受到国外施加的影响”。

对Luxcara来说，这算不障碍，Luxcara 高级顾问豪维茨告诉德国之声：“风机的监测、控制和维修都将完全在德国本土进行……不会与制造商有直接的数据连接。”

但对于滕德来说，这种危险是真实存在的，虽然不是迫在眉睫，他表示：“我目前还不知道有任何中国制造商计划或打算在我们这里建立这样的控制中心。”

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