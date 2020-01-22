德国：流感来袭 不可低估

（德国之声中文网）咳嗽、流鼻涕、嗓子痛：凡是出现这些症状而卧病在床的人，会以为自己感染了流感病毒，其实可能只是感冒，并无大碍。普通的感冒病原体也通常是传播最为广泛的。

不过进入2020年以来，德国专家在从病人那里采集到的样本中发现，越来越多的流感病毒开始肆虐，并且确诊的流感病例也在攀升。根据柏林罗伯特·科赫研究所（RKI）发布的消息，德国进入了流感传播高峰期。

该机构专家布达（Silke Buda）对德新社表示，这波流感潮应该会持续多个星期之久。如果现在去接受流感疫苗接种，也还来得及。不过一般建议接种流感疫苗的人群是60岁以上老年人、慢性病患者、孕妇和医护工作者。不过布达提醒民众，如果有打疫苗的计划，必须要尽快行动。"疫苗需要最多14天的时间才能在人体内建立起预防效用。"据德国主管疫苗接种和生物医学的保罗·埃尔利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut）表示，已经有超过2100万支流感疫苗药剂被批准投入使用。

注射流感疫苗能一定程度上起到预防作用

从2019年10月以来，全德国已经发现了13350个由医学实验室确诊的流感病例，其中4439个病例是在过去的一周里确诊的。根据目前可以查证的纪录，有32名流感患者死亡。超过3500人因流感而住院接受治疗。

根据有关机构的报告，有15所幼儿园发生了流感集中发病情况。而这个数字仅仅反应了流感状况的一个侧面：根据科赫研究所的估计，在流感爆发的高峰期，平均有5%到20%的居民都会被流感病毒所感染。在极为严重的情况下，甚至有可能会出现高达数万的死亡人数--高危人群是老年人。但是流感爆发的严重程度每年都不太一样，比如去年冬天就属于不太严重的情况。

根据专家的预测，天气情况也会影响到流感病毒的传播。在严寒天气情况下，人们往往长时间逗留在封闭空间内，制暖设备导致室内空气过于干燥，人的呼吸道黏膜有可能会因此而受到刺激，更容易感染病原体。此外，患者咳嗽时喷溅出来的飞沫，在干冷空气中的飘浮时间也会更长，有可能传播到更远的距离、接触到更多的人。

流感疫苗是否一定有效？

德国汉诺威医科大学肺病诊所主任维尔特（Tobias Welte）指出，每年流行的流感病毒，其表面结构都不尽相同。对于人体免疫系统来说，每年面临的挑战都不一样。而且疫苗的研制工作也面临难题：每年在流感季节到来之前，科研人员就会提前几个月根据世界卫生组织的建议修改疫苗配方。所以说，像一些预防其它疾病的疫苗那样，接种一次可以保证十年无忧的情况，在流感病毒上完全不能适用。

维尔特表示，即使有疫苗的存在，也不一定能够保证有效的预防。"在过去十年里，世卫组织在至少三年里提出的修改建议最后都被证实是错误的。"在数以百万计的疫苗制剂生产过程中，病原体可能已经悄然发生变异。再加上有些老年人的免疫系统不够健全，疫苗能够提供的预防作用也十分有限。尽管如此，科赫研究所指出，在现有条件下，流感疫苗还是最重要的预防措施。

专家表示，流感和普通感冒的症状类似，往往难以辨别。但是有一个重要的鉴别标志，那就是伤风感冒通常是从轻微的不适开始慢慢加重，而真正的流感往往来势汹涌，如果在没有任何前兆的情况下突然病倒，出现高烧咽痛咳嗽等症状，那就很可能是流感了。

雨涵/苗子（德新社等）