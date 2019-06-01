德国派军舰穿越台湾海峡？柏林否认

（德国之声中文网）美国政治新闻网站"POLITICO"周三（6月5日）报道称，德国可能派军舰，穿越台湾海峡。POLITICO的合作伙伴《南华早报》在周四也转发了该报道，表示"德国正在考虑打破数十年来不对抗的外交姿态"。

曾任《国际先驱导报》执行总编的维诺卡尔（John Vinocur）在这篇报道中写道，高级别官员考虑让德国加入美、法行列，派遣一艘军舰穿越台湾海峡，"一名德国官员在上月告诉了关于（穿越）台湾海峡的计划。上周，另一名德国官员对我表示，德国国防部就此进行了讨论，不过预计在夏季结束前不会得出结论"。

在接受德国之声中文网的邮件问询时，德国国防部一名发言人表示，对于派军舰穿越台湾海峡，"目前既没有具体的计划，更谈不上做出此种意向的决定"。当记者追问，是否内部进行过相关讨论，截至发稿，德国国防部没有给出答复。

美、法军舰穿越海峡

今年以来，美国已多次派海军舰艇和海岸警卫队船只通过台湾海峡。而今年4月初，法国也罕见地派一艘护卫舰穿越这个具有高度政治敏感性的狭窄航道。

对于法国方面的行动，前五角大楼高官邓志强（Abraham Denmark）表示，这是一个重要发展和一个信号，表现了法国不仅从贸易角度也从军事角度看待中国，在更广泛的地区针对中国采取更加有地缘政治考量的行动。

北京当时回应称，法国军舰"非法进入中国水域"，表示已经就法国军舰穿越台湾海峡一事向巴黎提出严正交涉。

北京认为，台湾是中国领土不可分割的一部分。过去几年来，中国方面多次出动军机军舰，举行围绕台湾岛的军演。此外，中国也在外交上施压，促使台湾在国际外交舞台陷于孤立境地。目前，台湾的正式邦交国仅有17个。

"一箭双雕的机会"

在谈到德国为何会考虑该军事行动时，维诺卡尔在POLITICO的文章中写道，默克尔政府中的一些人将这看作是"一箭双雕的机会"--既针对柏林与华盛顿目前处于低谷的关系，也针对德国目前给人留下的"不出头"的外交印象。

事实上，德国的"不对抗"立场不但多次遭到美国总统特朗普非议，在法国也不乏批评者。POLITICO的相关文章中提到，法国政治科学大学教授拉伊迪（Zaki Laidi）上月还曾撰文抨击，德国是美国保护下的一个富有的全球旁观者，而默克尔在改变这一形象的问题上"完全毫无作为"。

王凡/石涛（综合报道）